Milijonski ponudbi za Cekicija iz Italije in Španije

Dobili smo namreč informacijo, da je albanski reprezentant prejel mamljivi ponudbi iz Italije in Španije. In to ne kakršni koli, temveč takšni v milijonskem znesku, kar bo gotovo zadovoljilo apetite vodstva kluba iz prestolnice.



Predsednik Olimpije Milan Mandarić je v preteklosti nekajkrat že poudaril, da v kolikor bodo potencialni interesenti za usluge najvidnejših posameznikov poslali ponudbo, primerno njihovi kakovosti, ni razloga, da ne bi sprejeli dogovora, ki bi zadovoljil vse vpletene strani.