Milijonski prestopi Pogbaja, Verattija, de Ligta vprašljivi zaradi Fifine kazni Raioli

Mino Raiola ima na svojem seznamu nogometne zvezdnike, kot so Zlatan Ibrahimović, Paul Pogba, Marco Veratti, Matthijs de Ligt, Blaise Matuidi, Mario Balotelli, Gianluigi Donnarumma, če jih omenimo le nekaj. Najprej so slavnega agenta kaznovali v italijanskem nogometu, FIFA pa je kazen razširila na ves svet, kazen pa velja tri mesece. V tem času v nogometu ne sme nikjer opravljati svoje funkcije, kar pomeni, da so "zamrznjeni" tudi odmevni prestopi. Kot piše Daily Mirror, so njegovi klienti vredni blizu 600 milijonov evrov. V zadnjem času se namiguje o prestopu Pogbaja, ki naj bi zapustil Manchester United, najbolj vroče ime pa je mladi de Ligt, ki naj bi iz Ajaxa prestopil v Barcelono.

"Predvidevam, da mi italijanska zveza ni oprostila, ko sem kritično razkril krivce za katastrofalno stanje v italijanskem nogometu in tudi njihovo vlogo glede rasizma," je Raiola pokomentiral kazen italijanske zveze. Kazen se izteče avgusta, dan zatem, ko se bo zaprl nogometni trg v Premier League.