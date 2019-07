Je Milinković Savić že odigral svojo zadnjo tekmo v dresu Lazia?!

Ni skrivnost, da se za usluge 23-letnega srbskega nogometaša Sergeja Milinkovića Savića že nekaj časa potegujejo pri Manchester Unitedu, Paris Saint-Germainu in tudi madridskemu Realu.



Toda, kot poročajo številni italijanski mediji, naj bi bil odlični vezist blizu selitve na Otok, kjer bi moral okrepiti vrste Rdečih vragov. Ti so v preteklih dneh pustili odličen vtis na ameriški turneji, kjer so po obetavni igri premagali milanski Inter in rivala iz Premier lige, Tottenham Hotspur. Norveški strokovnjak na klopi Uniteda Ole Gunnar Solskjaer si želi še vsaj enega novega nogometaša v zvezni vrsti, ki bi dvignil ritem igre na višjo raven, in po njegovem mnenju je eden takšnih za zdaj še član sinje-modrih Milinković Savić.