Militao brez treme pred Cityjem: Čeprav bo kapetan Ramos močno manjkal, verjamemo v uspeh

Eder Militao je za branilca rekordnih 54 milijonov evrov odškodnine pred začetkom sezone 2019/20 na Santiago Bernabeu prispel iz Porta. Z referencami izjemno nadarjenega osrednjega branilca, pred katerim je svetla prihodnost, in nekega dne morda vloga 'šefa' obrambe madridskih belih po odhodu legendarnega kapetana Reala Sergia Ramosa . Po (uspešnem) debiju lanskega septembra na srečanju proti Levanteju se je njegov (načrtovani) razvoj nekoliko ustavil. Sezona se je pod taktirko novega starega stratega Zinedina Zidana namreč začela zelo stresno, s slabšimi rezultati in vse večjo skepso tako javnosti kot navijačev. Toda bolj kot se je prvi del sezone prevešal v drugega, so 'galaktiki' začeli delovati vse bolje, rezultatsko in po igri uspešneje, kar je 22-letni Brazilec občutil na pozitiven način. "Glede na slabši vstop v sezono mi je bilo jasno, da bom dobil manj priložnosti za dokazovanje. Že pred prihodom v Madrid sta me nekdanja soigralca pri Portu, sicer legendi Reala, rojak Casemiro in vratar Iker Casillas opozorila na vse dobre in manj dobre stvari, ki pridejo s podpisom pogodbe za tako velik klub, kot je Real Madrid. Na začetku mi ni bilo lahko, tudi značajsko sem bolj zaprte nravi, zato je bilo še za odtenek težje prenašati pritisk ob slabših rezultatih in igrah. Še posebej velik pa je pritisk medijev, ki je v Madridu resnično nekaj posebnega," se svojih ne ravno blestečih začetkov v španski prestolnici v obširnem intervjuju za madridski časnik AS spominja Eder Militao, ki je v najizkušenejših posameznikih (Sergio Ramos, Luka Modrić , Marcelo ) našel veliko podporo.

"Bili in so še vedno mi kot starejši bratje. V medosebnih odnosih znotraj garderobe se pokažeta veličina in ugled kluba. Ko samo pomislim, kaj vse so morali pretrpeti omenjeni igralci, še posebej ob bolečih porazih, ne bi bil rad v njihovi koži. A tudi to sem že izkusil od blizu, in verjemite mi, da ni prijeten občutek. Real je največji nogometni kolektiv na svetu, zato ne trpi povprečja. zavedam se, kam se prišel, in kaj vse se pričakuje od mene. veliko srečo imam, da se lahko učim od enega od najboljših branilcev vseh časov, kajti Ramos je pravi gladiator. Močno nam bo manjkal na naslednji tekmi," se je k prihajajočemu povratnemu obračunu osmine finala proti Manchester Cityju (petek, 7. 8., ob 20:40 s prenosom na Kanalu A in Voyo) že ozrl Militao, ki bo imel zelo pomembno vlogo ob odsotnosti izkušenega kapetana.



"Nobenega dvoma ni, da nas čaka izjemno težka tekma. City je slavil na prvi tekmi v Madridu (2:1), a to v sodobnem nogometu ne igra bistvene vloge. Moštva so namreč tako izenačena, da že en zadetek v tekmečevi mreži lahko spremeni potek dogodkov na igrišču. Imamo jasen načrt, kako priti do uvrstitve med osem najboljših moštev v Evropi. za to bo najprej potrebno ohraniti lastno mrežo nedotaknjeno, na drugi strani pa izkoristiti vse, kar nam bo ponudil nasprotnik. Ki je, mimogrede, zelo zelo kakovosten. A tudi Manchester City ima svoje slabosti, ki jih bomo skušali karseda najbolje izkoristiti sebi v prid,"je ob koncu pristavil 22-letnik iz Sao Paula.