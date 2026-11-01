Militao spremljal El Clasico, vlomilci pa praznili njegovo vilo

Po poročanju španskega časnika El Mundo sta najmanj dva vlomilca v hišo v prestižnem naselju La Moraleja vstopila 25. oktobra med 21. in 22. uro, med prvim polčasom tekme na Camp Nouu. Medtem ko so svojci 28-letnega brazilskega branilca v pritličju gledali televizijski prenos, sta vlomilca v zgornjem nadstropju preiskovala prostore.

Odnesla sta uro znamke Rolex, vredno približno 53.000 evrov, in uro znamke Richard Mille, ocenjeno na 170.000 evrov. Ukradla sta še tri torbice znamke Chanel v skupni vrednosti okoli 15.000 evrov, Cartierjev nakit za približno 25.000 evrov ter druge dragocenosti in potovalne kovčke.

Vlom so odkrili ob prihodu policistov in varnostnikov, ki so svojce vprašali, ali so opazili dva moška s kovčki. Ob pregledu hiše so nato našli razmetano nogometaševo spalnico. Policija primer preiskuje, pri iskanju storilcev pa si pomaga tudi s posnetki nadzornih kamer.