Milošević pred Birkirkaro: Pozabiti moramo na rezultat s prve tekme

Po neodločenem izidu na tekmi prve lige proti Radomljah (0:0) se je pozornost igralcev in strokovnega vodstva NK Olimpije usmerila proti povratni tekmi druga kroga kvalifikacij konferenčne lige. Kljub domači zmagi na prvi tekmi proti Birkirkari (1:0) so napovedi igralcev in trenerja Sava Miloševića pred odhodom na Malto zelo previdni.

Po razočaranju na prvi tekmi prve lige proti Radomljah se je vratar zmajev Nejc Vidmar zavedal, da bodo na Malti morali zaigrati veliko bolje. "Potrebno bo še naprej trdo delati in mislim, da se bomo že kmalu pokazali v boljši luči. Najprej je pred nami težka pot na vročo Malto v smislu vremena in tudi igrišča, ki ima umetno travo. Pokazati moramo, da smo kakovostnejši," se vloge favorita po zmagi na prvi tekmi dobro zaveda Vidmar. Nik Kapun se je dotaknil napornega obdobja številnih pomembnih tekem v kratkem času: "Glavna stvar je regeneracija. Naredili bom vse, da se čim prej spočijemo. Mislim, da bomo v četrtek pripravljeni." Napovedana temperatura na Malti na dan tekme je kar 34 stopinj. Trener Savo Milošević se zaveda, da bodo pogoji igrali pomembno vlogo: "Pozabiti moramo na rezultat s prve tekme. Čaka nas težkih 90 minut, ker bo znova vroče in fizično še nismo maksimalno pripravljeni. " Kljub temu pa verjame v uspeh svojih igralcev, ker "mislim, da smo fizično bili veliko boljši od njih v zadnjih 30 minutah prve tekme. Zelo pomembno je, da bom na drugi tekmi zbrani od prve minute, ker bo Birkirkari tam veliko bolj agresiven in bo predvsem v prvih pol ure bolj napadal. Mi bomo morali v tekmo vstopiti resno, zbrano in močno." icon-expand FOTO: Damjan Žibert icon-chevron-left icon-chevron-right Po Malti hitro doma proti Mariboru Kljub pomembnosti povratnih evropskih tekem že zdaj pozornost navijačev Olimpije uhaja na večni derbi prve lige proti Mariboru. "Za evropskim obračunom sledi derbi, ki je specifična tekma, popolnoma drugačna od ostalih. Šli bomo na zmago in upam, da nam uspe," pravi izkušeni Vidmar. Mlajši Kapun pa bo za zdaj vso svojo pozornost namenil zgolj Maltežanom: "Popolnoma smo osredotočeni na Brikirkaro, ker vemo, kaj nam Evropa prinaša in po tej tekmi bomo šele razmišljali o Mariboru." Bolj izkušeni Vidmar razmišlja drugače.