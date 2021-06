Milošević uradno na klopi Olimpije

Kariero je začel v Partizanu, iz katerega je prestopil v Aston Villo, kasneje pa je oblekel še dres Zaragoze, Parme, Espanyola, Celte Vigo, Osasune in Rubina iz Kazana. Na svojem igralskem seznamu ima tudi več kot sto nastopov in 37 zadetkov v reprezentančnem dresu (Jugoslavija, Srbija in Črna gora, Srbija). Ob podpisu pogodbe z Olimpijo je za uradno spletno stran dejal: "Vem, kakšno težo ima Olimpija kot klub. Poznam njeno tradicijo in zgodovino. V veliko čast mi je, da sem postal trener Olimpije. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil predsedniku kluba. Imam veliko željo in entuziazem, da z Olimpijo dosežem rezultate, ki si jih takšen klub zasluži. Verjamem, da imamo potencial, da to naredimo."