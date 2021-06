Milošević: Nogomet, ki ga bomo poskušali igrati, je fizično zelo zahteven

Po prvem, sicer neuradnem, srečanju na klopi Olimpije je svoj komentar podal trener Savo Milošević. Za uradno spletno stran kluba pravi, da je bil obračun pomemben predvsem z vidika fizične priprave nogometašev: "Neftchi je zagotovo težek nasprotnik za prvo pripravljalno tekmo, a lahko sem zelo zadovoljen. Fantje so pokazali karakter in uspelo jim je realizirati nekaj taktičnih stvari, ki smo jih vpeljali na prvih treningih. Nismo imeli veliko časa in še vedno delamo predvsem na fizični pripravljenosti. Na to tekmo gledam kot del fizične priprave. Igralci so oddelali odlično in seveda je še veliko stvari, ki jih je treba popraviti, ampak meni je najpomembneje, da vidim, da ima ekipa kapaciteto popravljati te napake."