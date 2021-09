Milošević: Fantje so pokazali, da jim je mar za Olimpijin dres

Z borbeno igro in odnosom svojih varovancev je bil strateg zeleno-belih Savo Milošević zelo zadovoljen. "Zmaga je vedno pomembna v slovenskem prvenstvu, še posebno po nedeljskem porazu proti Muri. Dobro se je hitro vrniti in ne iti v negativno serijo, zato je bilo danes pomembno zmagati. Zaradi okoliščin smo se morali pošteno potruditi, da pridemo do treh točk. To je po eni strani zelo dobro, saj mislim, da ekipa pridobiva na karakterju. Zaradi načina, na katerega smo uspeli odigrati drugi polčas z igralcem manj vse čestitke fantom za prikazano in veliko borbo. Pokazali so, da jim je mar za dres in za zmago ter rezultat. Zelo pomembno je, da počasi ustvarjamo zmagovalni karakter," je za uradno spletno stran zmajev dejal 49-letni Srb.



Na novo preizkušnjo ne po potrebno čakati dolgo, saj Olimpijo že v sredo čaka tekma proti Domžalam. Prvi dvoboj so ob dobri igri zanesljivo dobili Ljubljančani (2:0). "Ponovno vstopamo v tovrstno rutino kot na začetku sezone, ko smo igrali sreda – nedelja ali četrtek – nedelja. Smo že seznanjeni z napornim ritmom in fantje približno vedo program regeneracije. Za počitek smo imeli na voljo celoten prejšnji teden, zato verjamem, da bomo zdržali še dve tekmi v dobrem ritmu. V sredo pričakujem še eno težko tekmo za nas. Domžale so ekipa, ki se počasi dviguje. Tudi oni so imeli problem zaradi igranja v Evropi, a zadnji rezultati že kažejo, da so resno moštvo. Mislim, da bo veliko težje, kot na tekmi pred mesecem dni v Domžalah."