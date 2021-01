Milović in Kvesić zapustila Olimpijo

Slovenski nogometni prvoligaš Olimpija, od katerega se je pred tem že poslovil Jakov Blagaić in se vrnil k matičnem Hajduku, v prihodnje ne bo več računal niti na Maria Kvesića in Gorana Milovića. Kot so sporočili iz kluba, sta oba izkoristila klavzulo v pogodbi, ki jima je omogočala, da lahko na polovici sezone zapustita klub.

Omenjena igralca sta v Ljubljano prišla novembra lani, odtlej pa sta zaigrala na osmih tekmah in dosegla vsak po en zadetek. Transfermarkt je poročal, da se branilec Goran Milović seli k madžarskemu Disgyöriju. Olimpija je po jesenskem delu na drugem mestu prvenstvene lestvice, za vodilnim Mariborom zaostaja za tri točke. icon-expand Nogometaši Olimpije bodo v nadaljevanje sezone krenili brez Gorana Milovića in Maria Kvesića. FOTO: Aljoša Kravanja