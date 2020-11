Ana Milović - najboljša strelka v zgodovini Olimpije

Kaja Korošec je bila s tremi zadetki osrednja junakinja sredine zmage. Pomurke so z izidom 4:1 izločile madžarski Ferencvaroš in se še drugič v zgodovini kluba prebile med 32 evropskih klubov. Kaja Korošec je Madžarkam zabila kar tri gole. Bistričanka je v dar prejelo žogo s podpisi soigralk in trenerjev.

Ana Milović je jesenski del državnega prvenstva sklenila z dvema zadetkoma v mreži Radomelj. Kamničanka je še pred pričetkom srečanja v imenu NZS iz rok predsednika kluba Borisa Snedca prejela žogo za najboljšo strelko sezone 2019/20. Krilna napadalka je v predčasno končanem prvenstvu, v katerem so odigrali 12 krogov, dosegla 29 golov. Z 71 ligaškimi goli je najboljša strelka v zgodovini Olimpije.

V letošnji sezoni s 23 doseženimi zadetki vodi Nina Kajzba, ki ji s šestimi goli manj sledi Mirjam Kastelec.