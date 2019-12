Minamino na zdravniški pregled pred prestopom k Liverpoolu

Tako je poročal ESPN FC, ki dodaja, da bo Takumi Minamino v sredo prestal zdravniški pregled v Liverpoolu, januarja pa v zameno za okoli 8,5 milijona evrov odškodnine prestopil iz vrst avstrijskega prvaka FC Salzburga. Trener Liverpoola Jürgen Kloppnaj bi ga v ogenj poslal že januarja, dodaja omenjeni portal, ki omenja hudo bitko za Japončev podpis. Lovil naj bi ga tudi največji angleški tekmec Liverpoola, Manchester United, Liverpoolčani pa so izkoristili odkupno klavzulo v njegovi pogodbi s Salzburžani kmalu po tem, ko so na Solnograškem proti Minaminu in soigralcem dobili odločilno tekmo za napredovanje v osmino finala Lige prvakov (2:0).

Avstrijska Bundesliga že "počiva" zaradi zimskega premora, Minamino pa je zato lahko poletel v Liverpool, kjer bo opravi vse potrebno za izpeljavo prestopa, ki ga bodo lahko nato uradno potrdili z odprtjem zimskega prestopnega roka 1. januarja. Liverpoolčane 2. januarja čaka ligaška preizkušnja proti Sheffield Unitedu na domačem Anfieldu, a naj bi Klopp na Minamina prvič računal tri dni kasneje, ko rdeče v tretjem krogu pokala FA čaka mestni derbi z Evertonom.

Nekaj preglavic Liverpoolčanom povzroča tudi dejstvo, da je večji del zdravniške službe trenutno na svetovnem klubskem prvenstvu v Katarju, zato bo Minamina v klubskem centru v Melwoodu pregledalo nekaj redkih zdravnikov, ki so ostali v Angliji zaradi torkove tekme ligaškega pokala z Aston Villo. Ekipa Liverpoola, ki so jo večinoma sestavljali nogometaši moštva U23, je izgubila z visokih 0:5.

Vrhunci tekme Salzburg ‒ Liverpool: