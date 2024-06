Mineva 10 let od zgodovinskega 10. naslova Real Madrida v Ligi prvakov

Nogometaše Atletico Madrida je v vodstvo v 36. minuti popeljal branilec Diego Godin, minimalno prednost pa so colchonerosi držali vse do izdihljajev rednega dela tekme. Od prve trofeje v Ligi prvakov jih je ločilo le še nekaj sekund, njihova srca pa je v trenutku, ko je na semaforju pisalo 92:48, strl Sergio Ramos.

V podaljšku so galaktiki povsem nadigrali varovance Diega Simeoneja in do preobrata prišli v 110. minuti, ko je žogo z glavo v mrežo pospravil Gareth Bale. Atleti so vse moči usmerili v napad, nogometaši belega baleta pa v končnici zadeli še preko Marcela in Cristiana Ronalda ter osvojili težko pričakovan 10. naslov v Ligi prvakov.