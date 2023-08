Mineva 10 let, odkar so Spursi 'prodali Elvisa in pripeljali Beatle'

Pred desetimi leti je Real Madrid za takrat rekordnih 100 milijonov evrov v svoje vrste zvabil valižanskega napadalca Garetha Bala, Tottenhamu pa omogočil, da z zaslužkom od prodaje zgradi novo moštvo. Kako se je sedmerica okrepitev izkazala v dresu londonskega velikana?

Prvega septembra leta 2013 je naslovnice svetovnih športnih medijev preplavil takrat 24-letni Gareth Bale, ki se je v zadnjih urah poletnega prestopnega roka pridružil madridskemu Realu in postal najdražji nogometaš v zgodovini. Odhod enega najbolj vročih nogometašev na svetu so v taboru Tottenhama pričakovali in temu primerno pripeljali sedem okrepitev, nekdanji napadalec kluba iz severnega Londona Garth Crooks pa je takrat zaslovel z izjavo, da so Spursi "prodali Elvisa in pripeljali Beatle". Valižanski Elvis si je v Madridu ustvaril vrhunsko kariero in se v zgodovino zapisal kot eden najboljših britanskih nogometašev. Kakšna pa je bila usoda sedmerice, ki je namesto Bala prišla na White Hart Lane?

Za prvo poletno okrepitev so Spursi porušili klubski rekord in za 20 milijonov iz brazilskega Corinthiansa pripeljali Paulinha. Brazilec je na svojem debiju prejel nagrado za igralca tekme, od trenutka, ko pa je nekaj obračunov kasneje prejel rdeči karton, pa je njegova kariera v severnem Londonu šla še samo navzdol. V dveh sezonah je zaigral na 67 tekmah, nato pa zapustil Tottenham in se pridružil kitajskemu Guangdžovu. Za odtenek boljša je bila londonska kariera Nacerja Chadlija, ki je Tottenham okrepil za dobrih 8 milijonov in v treh letih zbral 119 nastopov. Zaradi velike konkurence je kasneje izpadel iz prve postave in se za 15 milijonov preselil k West Bromwichu. Po odhodu Bala so Spursi potrebovali nogometaša, ki bo z vidika zadetkov nadomestil Valižana. V tej želji so ponovno porušili klubski rekord in iz Valencie za 30 milijonov pripeljali Roberta Soldada. Z njegovim prihodom so vsekakor dobili novega napadalca, ki pa se je v zgodovino zapisal kot eden najslabših nakupov kluba. Na 76 tekmah se je podpisal pod 16 zadetkov, leto po selitvi v London pa se je znašel v senci mladega Harryja Kana, ki je v naslednjih letih postal najboljši strelec v zgodovini kluba.

Četrta okrepitev je postal Etienne Capoue, ki je na White Hart Lanu preživel le dve sezoni. V tem obdobju je obrambni vezist zaigral na 36 tekmah, nato pa se je v želji po več igralnega časa preselil k Watfordu. Edini branilec med sedmerico okrepitev je postal Vlad Chiriches, ki je hitro utrdil svoje mesto v osrčju obrambe. Po menjavi trenerja je Romun izgubil mesto v začetni enajsterici in se, tako kot mnogi drugi, po dveh sezonah poslovil od severnega Londona. Če je bilo prvih pet okrepitev takratnega poletnega prestopnega roka bolj ali manj brca v temo, pa sta se zadnja dva nogometaša, ki sta pripotovala na N17, izkazala za odlična nakupa. Prvi izmed njiju sliši na ime Christian Eriksen in ga lahko brez dvoma označimo za najboljši nakup takratnega trenerja Andreja Villasa-Boasa. Danec je beli dres Spursov oblekel po tem, ko je za dobrih 14 milijonov zapustil vrste nizozemskega Ajaxa. V šestih letih in pol je postal eden najpomembnejših nogometašev kluba, za katerega je na 305 tekmah dosegel 69 zadetkov in prispeval 90 asistenc.

Zadnji prišel, zadnji odšel. Sedma okrepitev je postal argentinski krilni napadalec Erik Lamela, za njegov podpis pa so vodilni možje Tottenhama še tretjič v istem prestopnem roku podrli klubski rekord za najdražjega igralca ter Romi za talentiranega mladeniča nakazali dobrih 30 milijonov. Lamela je v Londonu preživel osem let in z določenimi potezami poskrbel, da bo navijačem Spursov še dolgo ostal v spominu. Osemletno londonsko obdobje se je končalo z odhodom v Sevillo, z njegovim prestopom pa je vrste Totttenhama zapustilo vseh sedem Beatlov.

Leta 2013 Bale, letos Kane Slabih deset let po odhodu Bala so Spursi letos ponovno prodali zvezdnika za 100 milijonov. Kane je v Tottenhamu preživel 19 let, postal najboljši strelec v zgodovini kluba, z novimi izzivi pa se je že začel spopadati v dresu Bayerna. Dejstvo je, da v trenutnem kadru Spursov ni nogometaša, ki bi lahko z vidika zadetkov nadomestil učinek 30-letnega Angleža, trener Ange Postecoglou pa bo naredil vse za to, da v zadnjih urah prestopnega roka napadalno linijo okrepi z mladim napadalcem Nottingham Foresta Brennanom Johnsonom, ki bi lahko ob pomoči Heung-min Sona, Dejana Kulusevskega, Jamesa Maddisona in Richalisona predstavljal resno nevarnost za vsakega nasprotnika.