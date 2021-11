Mineva eno leto od smrti Diega Armande Maradone

V Neaplju, kjer je pri Napoliju preživel lep del kariere, pripravljajo odkritja dveh njegovih kipov, je še poročala francoska tiskovna agencija AFP . "Pogrešali te bomo do konca življenja," so ob predvajanju videoposnetka o Maradonovem življenju, zadetkih in lovorikah dejali pri vodstvu argentinske lige. "Pibe de Oro" oziroma zlati deček je umrl novembra lani za posledicami srčnega zastoja. Le nekaj tednov pred tem je prestal operacijo zaradi strdka v možganih.

Nekdanji nogometaš Boce Juniors, Barcelone in Napolija se je leta boril z odvisnostjo od kokaina in alkohola, imel pa je tudi težave z jetri, ledvicami, srcem in ožiljem. Njegova smrt je pretresla mnoge po svetu, na desettisoče ljudi se je gnetlo ob njegovi v argentinsko zastavo oviti krsti v predsedniški palači v Buenos Airesu med tridnevnim državnim žalovanjem. Kot piše AFP, je Maradona mrtev, toda v Argentini je vsepovsod – od poslikav na zidovih in zgradbah, ki ga prikazujejo kot božanstvo, do televizijskih serij o njegovem življenju. Obstaja tudi religija z njegovim imenom.

Zadetka s tako imenovano božjo roko ter z enim najlepših preigravanj v zgodovini za "gol stoletja" na svetovnem prvenstvu 1986, ko je Argentina v četrtfinalu le štiri leta po falklandski vojni premagala Anglijo, sta ga naredila za takojšnjega junaka. Njegova pot od revščine do zvezd, zapleteno življenje in dramatična smrt sta se vtisnila v psiho Argentincev. V mestih je nešteto grafitov s sporočili Diego živi, večna 10 in D10S, slednje je besedna igra, ki v španščini izpiše besedo za boga. Na poslikavah ima tudi angelska krila in svetniški sij ali poljublja pokal za svetovnega prvaka.