Minimalna zmaga Olimpije v Kopru

Obračun Kopra in Olimpije si je ogledalo kar lepo število gledalcev, bolj zadovoljni pa so Bonifiko zapuščali gosti iz Ljubljane. Ne le zaradi zmage, več so pokazali na tekmi, medtem ko je domačim primanjkovalo napadalnih prebliskov. Olimpija je tako po dveh krogih stoodstotna, njen trener Victor Sanchez je pred novo evropsko preizkušnjo, v četrtek zeleno-bele čaka povratni obračun 2. kroga konferenčne lige v gosteh pri Polisji Žitomir (2:0), tudi nekoliko premešal začetno postavo.

Kljub temu so bili Ljubljančani prvi, ki so resneje zagrozili, v šesti minuti je od daleč sprožil Nemanja Motika, Metod Jurhar pa je žogo odbil v kot. Pet minut pozneje so Ljubljančani zadeli. Po podaji Nemanje Motike z leve strani je z glavo za 1:0 poskrbel Ivan Durdov. Zeleno-beli so bili še naprej konkretnejši, v 19. minuti je Marko Brest poskusil z desne strani kazenskega prostora, izkazal se je Jurhar.

Olimpija je visoko pritiskala na koprsko obrambo, v 26. minuti je Peter Agba odvzel žogo domačim, jo oddal Durdovu, ta pa je zgrešil z roba kazenskega prostora. Ob koncu polčasa je sprožil tudi Motika, vendar nenatančno, medtem ko je bil Koper napadalno precej anemičen in ni vpisal nobenega nevarnejšega poskusa v statistiko.