Olimpija se v Ljubljano vrača z eno točko, odpovedana tekma v Domžalah

V nadaljevanju prvega polčasa so imeli domači več od igre, izrazitih priložnosti pa ni bilo veliko. Mura bi lahko zadela v 19. minuti, ko je z glavo udaril Filippo Tripi , a je obramba Olimpije žogo odbila v kot, Ljubljančani pa so bili najbližje zadetku ob prostem strelu Jorgeja Silve (25. minuta), ko je žoga za las zletela mimo vrat.

Sobočani so povedli že v 2. minuti, glavni akter pa je bil Robert Čakš. Najprej je naredil prekršek nad branilcem Olimpije Ahmetom Muhamedbegović , ki je obležal na tleh, le nekaj trenutkov za tem pa je Čakš dobil žogo v protinapadu - Muhamedbegović je še vedno ležal na zelenici, bil hitrejši od obrambe gostov in v drugem poskusu žogo poslal v mrežo.

Nogometaši Olimpije so drugič zaporedoma razočarali zveste navijače, Mura pa je pod vodstvom novega trenerja Tončija Žlogarja še drugič v nekaj dneh izpolnila cilj. Danes je osvojila pomembno točko in tako dopolnila preboj v četrtfinale pokala, Ljubljančani, ki so v četrtek izpadli iz pokalnega tekmovanja, pa so zapravili priložnost, da bi se vodilnemu Celju približali na pet točk.

Izenačenje je sledilo na začetku drugega dela. Justas Lasickas je z več kot 25 metrov sprožil natančen in močan strel, ki ga domači čuvaj mreže Florijan Raduha ni uspel ustaviti.

Je pa bil domači vratar na pravem mestu vse do konca tekme. Pri poskusu Ivana Posaveca ni imel veliko dela, saj Hrvat ni dobro zadel žoge, odlično pa je posredoval ob strelu Raula Florucza.

V 90. minuti bi lahko Mura prišla do vseh treh točk, vendar je poskus Klemna Pucka zletel mimo vratnice.

V naslednjem krogu sredi tedna bo Mura gostila Bravo Kostel, Olimpija pa bo tekmo z Mariborom igrala šele sredi aprila.

Uvodna tekma nedeljskega sporeda v Prvi ligi Telemach je ponudila sosedski obračun z dna prvenstvene lestvice. Nogometaši Rogaške so tekmo pred domačimi navijači pričakali v solidni formi, po remiju proti Mariboru so v prejšnjem krogu v gosteh premagali še Koper. Radomljani so medtem po zmagi nad Koprom sredi februarja na zadnjih štirih tekmah vpisali le točko. Remizirali so z Muro, izgubili pa proti Olimpiji, Aluminiju in Bravu.

Oboji so v tekmo krenili z lepo popotnico iz pokalnega tekmovanja. Rogaška je med tednom premagala lendavsko Nafto, Radomljani pa so pripravili presenečenje in izločili Maribor. A po današnjem obračunu bodo boljše volje nogometaši Rogaške, ki so dosegli šesto zmago v sezoni, predvsem pa so se odlepili z dna lestvice, kjer so zdaj Radomlje s točko manj od današnjih tekmecev.