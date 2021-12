Ministri EU za šport sprejeli resolucijo o evropskem športnem modelu

S sprejemom resolucije o ključnih značilnostih evropskega modela športa, ki so jo ministri sprejeli soglasno, so se države združile v boju proti pretirani komercializaciji in izkoriščanju športa v nepravične namene. Prvič v 20 letih so skupaj sprejele skupne ključne značilnosti evropskega modela športa. Te so piramidalna struktura, organizirani šport, strukturiran na državni osnovi, in po ena zveza na šport, solidarnost z nižjimi športnimi ravnmi in uveljavljanje odprtih tekmovanj. Skupaj s ključnimi značilnostmi in na podlagi evropskih vrednot so ministri opredelili model, ki zagotavlja dostopnost športa za vse.

Ob tem so ministri v resoluciji poudarili, da uspeh športa v Evropi temelji na nekaterih ključnih značilnostih evropskega športnega modela, katerega glavne sestavine so odprta tekmovanja, svoboda združevanja ter pristop in solidarnost. Hkrati ministri s sprejemom modela utirajo pot za nadaljevanje razprav med državami članicami in zainteresiranimi stranmi v športu o ključnih značilnostih evropskega športnega modela.