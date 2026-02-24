Naslovnica
Nogomet

'Minuta, pet ali cela tekma, važno je kakšen vtis pustim na igrišču'

Manchester, 24. 02. 2026 07.54

Avtor:
Marko Juvan
Benjamin Šeško je po začetnih težavah v barvah rdečih vragov v vse boljši formi

Radečan Benjamin Šeško je zabil svoj šesti gol na zadnjih sedmih tekmah v dresu Manchester Uniteda. Slovenec je tekmo angleškega prvenstva spet začel na klopi, a bil v nadaljevanju ključni mož vragov za minimalno zmago proti Evertonu (1:0). Spomnimo, lani je slovenski reprezentančni napadalec na sedemnajstih tekmah zabil dva gola. Še več, v tem koledarskem letu nihče na Otoku ni dosegel več golov brez "pomoči" zadetkov iz enajstmetrovke.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Benjamin Šeško po trenerskem ustoličenju Michaela Carricka še čaka, da ga bo nekdanji legendarni vezist rdečih vragov uvrstil v začetno enajsterico, a se očitno znajde tudi v vlogi jokerja s klopi. Spomnimo, v začetku meseca je proti Fulhamu rešil Unitedov zmagovalni niz, na naslednji tekmi v Premier League pa je moral za kaj podobnega zadeti dvakrat. 

Benjamin Šeško na obračunu Manchester Uniteda in Evertona
FOTO: Sofascore.com
FOTO: Sofascore.com

Rdeči vragi so na gostovanju pri West Hamu zaostajali z 1:0, bolj kot ne jasno je bilo, da ne bodo prišli do tako želene pete zaporedne zmage, še vedno pa so upali vsaj na pozitiven rezultat.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Globoko v sodnikovem dodatku jim ga je prinesel visokorasli Radečan, ob čemer je pokazal svoje bogato tehnično znanje (2:2). In Slovenec je proti Evertonu vnovič udaril, ko se je hitro priključil protinapadu gostov in natančno izkoristil podajo Bryana Mbeuma za edini gol na tekmi. Trener Carrick ga je v igro poslal v 58. minuti, Šeško pa se mu je oddolžil v 71. minuti ... 

Benjamin Šeško je po začetnih težavah v barvah rdečih vragov v vse boljši formi
FOTO: AP
FOTO: AP

"Povem nepomembno se mi zdi, koliko časa preživim na travniku. Je to minuta, pet, polčas, morda cela tekma? Ni pomembno, važno je le to, kakšen vtis pustim na igrišču," je otoškim medijem hitel pripovedovati strelec edinega gola na tekmi z Evertonom. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Moje je, da pomagam ekipi. Če je to z goli, toliko bolje. Če je to s čim drugim, tudi v redu," je bil trezen v razmišljanju 22-letni Radečan, ki je še kako "odgovoren" za pozitivno krivuljo rezultatov rdečih vragov, saj s svojimi (odločilnimi) goli dobesedno "hrani" ekipo s točkami. 

Rdeči vragi, ki so v domačem prvenstvu neporaženi že deset krogov - zadnji poraz so doživeli 21. decembra z Aston Villo, bodo v naslednjem krogu 1. marca gostili Crystal Palace.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Razlagalnik

Michael Carrick je nekdanji angleški nogometaš, ki je večji del svoje igralske kariere preživel pri Manchester Unitedu, kjer je igral na položaju centralnega vezista. Po končani igralski karieri je ostal v klubu kot del trenerskega štaba. V članku je omenjen kot trener, ki je začel voditi ekipo, kar nakazuje, da je prevzel vlogo začasnega ali stalnega trenerja po odhodu prejšnjega stratega.

Premier League je najvišja angleška nogometna liga in ena izmed najbolj prestižnih in gledanih nogometnih lig na svetu. Sestavlja jo 20 klubov, ki se vsako leto potegujejo za naslov državnega prvaka. Liga je znana po visoki ravni tekmovanja, bogati zgodovini in velikem številu mednarodnih zvezdnikov.

"Rdeči vragi" je vzdevek nogometnega kluba Manchester United. Ta vzdevek izvira iz obdobja, ko je klub v 60. letih 20. stoletja igral v rdečih dresih, ki so spominjali na barvo hudiča, kar so nato sprejeli kot svoj simbol.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Bodo nogometaši Interja zdržali pod pritiskom proti Glimtu?

KOMENTARJI6

drimtim
24. 02. 2026 09.13
Zlata vredna zmaga za med prve štiri.Bravo Beni.
Odgovori
0 0
Banion
24. 02. 2026 09.10
hm, s čim so igrali z žogo ali posestjo, ker tam piše da je izgubil posest. Jej jej iz katerih delikates pripeljete te komentatorje
Odgovori
0 0
Mambo
24. 02. 2026 09.10
Carrickova filozofija vsaj zaenkrat pije vodo. Težko se odločiš, da nekaj spremeniš, če deluje. Šeško bo v prvi enajsterici, ko se bo nakazovala kriza ali ob poškodbi Mbeuma ali Cunhe.
Odgovori
0 0
Observatore kita
24. 02. 2026 09.09
👏
Odgovori
0 0
Amor Fati
24. 02. 2026 08.48
Potem je pa boljše zanj da igra zadnjih pet minut kot pa celih devetdeset minut. Plača je še zmeraj enormna, pardon, ista. Gol je pa gol 🤣
Odgovori
0 0
royayers
24. 02. 2026 08.47
Air Šeško ali hitri vlak Šeško? kakšen sprint, vesel zanj. samo tako naprej, fantina!
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
