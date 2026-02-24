'Minuta, pet ali cela tekma, važno je kakšen vtis pustim na igrišču'

Benjamin Šeško po trenerskem ustoličenju Michaela Carricka še čaka, da ga bo nekdanji legendarni vezist rdečih vragov uvrstil v začetno enajsterico, a se očitno znajde tudi v vlogi jokerja s klopi. Spomnimo, v začetku meseca je proti Fulhamu rešil Unitedov zmagovalni niz, na naslednji tekmi v Premier League pa je moral za kaj podobnega zadeti dvakrat.
Rdeči vragi so na gostovanju pri West Hamu zaostajali z 1:0, bolj kot ne jasno je bilo, da ne bodo prišli do tako želene pete zaporedne zmage, še vedno pa so upali vsaj na pozitiven rezultat.
Globoko v sodnikovem dodatku jim ga je prinesel visokorasli Radečan, ob čemer je pokazal svoje bogato tehnično znanje (2:2). In Slovenec je proti Evertonu vnovič udaril, ko se je hitro priključil protinapadu gostov in natančno izkoristil podajo Bryana Mbeuma za edini gol na tekmi. Trener Carrick ga je v igro poslal v 58. minuti, Šeško pa se mu je oddolžil v 71. minuti ...
"Povem nepomembno se mi zdi, koliko časa preživim na travniku. Je to minuta, pet, polčas, morda cela tekma? Ni pomembno, važno je le to, kakšen vtis pustim na igrišču," je otoškim medijem hitel pripovedovati strelec edinega gola na tekmi z Evertonom.
"Moje je, da pomagam ekipi. Če je to z goli, toliko bolje. Če je to s čim drugim, tudi v redu," je bil trezen v razmišljanju 22-letni Radečan, ki je še kako "odgovoren" za pozitivno krivuljo rezultatov rdečih vragov, saj s svojimi (odločilnimi) goli dobesedno "hrani" ekipo s točkami.
Rdeči vragi, ki so v domačem prvenstvu neporaženi že deset krogov - zadnji poraz so doživeli 21. decembra z Aston Villo, bodo v naslednjem krogu 1. marca gostili Crystal Palace.
Michael Carrick je nekdanji angleški nogometaš, ki je večji del svoje igralske kariere preživel pri Manchester Unitedu, kjer je igral na položaju centralnega vezista. Po končani igralski karieri je ostal v klubu kot del trenerskega štaba. V članku je omenjen kot trener, ki je začel voditi ekipo, kar nakazuje, da je prevzel vlogo začasnega ali stalnega trenerja po odhodu prejšnjega stratega.
Premier League je najvišja angleška nogometna liga in ena izmed najbolj prestižnih in gledanih nogometnih lig na svetu. Sestavlja jo 20 klubov, ki se vsako leto potegujejo za naslov državnega prvaka. Liga je znana po visoki ravni tekmovanja, bogati zgodovini in velikem številu mednarodnih zvezdnikov.
"Rdeči vragi" je vzdevek nogometnega kluba Manchester United. Ta vzdevek izvira iz obdobja, ko je klub v 60. letih 20. stoletja igral v rdečih dresih, ki so spominjali na barvo hudiča, kar so nato sprejeli kot svoj simbol.
