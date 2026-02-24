'Minuta, pet ali cela tekma, važno je kakšen vtis pustim na igrišču'

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Benjamin Šeško AP

Benjamin Šeško je po začetnih težavah v barvah rdečih vragov v vse boljši formi

Benjamin Šeško









Benjamin Šeško po trenerskem ustoličenju Michaela Carricka še čaka, da ga bo nekdanji legendarni vezist rdečih vragov uvrstil v začetno enajsterico, a se očitno znajde tudi v vlogi jokerja s klopi. Spomnimo, v začetku meseca je proti Fulhamu rešil Unitedov zmagovalni niz, na naslednji tekmi v Premier League pa je moral za kaj podobnega zadeti dvakrat.

Benjamin Šeško na obračunu Manchester Uniteda in Evertona FOTO: Sofascore.com

Rdeči vragi so na gostovanju pri West Hamu zaostajali z 1:0, bolj kot ne jasno je bilo, da ne bodo prišli do tako želene pete zaporedne zmage, še vedno pa so upali vsaj na pozitiven rezultat.

Globoko v sodnikovem dodatku jim ga je prinesel visokorasli Radečan, ob čemer je pokazal svoje bogato tehnično znanje (2:2). In Slovenec je proti Evertonu vnovič udaril, ko se je hitro priključil protinapadu gostov in natančno izkoristil podajo Bryana Mbeuma za edini gol na tekmi. Trener Carrick ga je v igro poslal v 58. minuti, Šeško pa se mu je oddolžil v 71. minuti ...

Benjamin Šeško je po začetnih težavah v barvah rdečih vragov v vse boljši formi FOTO: AP

"Povem nepomembno se mi zdi, koliko časa preživim na travniku. Je to minuta, pet, polčas, morda cela tekma? Ni pomembno, važno je le to, kakšen vtis pustim na igrišču," je otoškim medijem hitel pripovedovati strelec edinega gola na tekmi z Evertonom.

"Moje je, da pomagam ekipi. Če je to z goli, toliko bolje. Če je to s čim drugim, tudi v redu," je bil trezen v razmišljanju 22-letni Radečan, ki je še kako "odgovoren" za pozitivno krivuljo rezultatov rdečih vragov, saj s svojimi (odločilnimi) goli dobesedno "hrani" ekipo s točkami.

Rdeči vragi, ki so v domačem prvenstvu neporaženi že deset krogov - zadnji poraz so doživeli 21. decembra z Aston Villo, bodo v naslednjem krogu 1. marca gostili Crystal Palace.

