Mirni Francozi so se z rezervisti lotili Tunizije

Steve Mandanda, Youssouf Fofana, Axel Disasi, Eduardo Camavinga, Matteo Guendouzi, Jordan Veretout, Randal Kolo Muani in Kingsley Coman so prvič na tem svetovnem prvenstvu tekmo začeli v prvi enajsterici, Ibrahima Konate pa je na drugi tekmi proti Danski v igro vstopil v drugem polčasu. Aurelien Tchouameni je bil edini, ki je obe tekmi na prvenstvu do zdaj začel od prve minute. Rafael Varane je po povratku po poškodbi začel le tekmo proti Danski.