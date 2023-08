Miroslavu Kloseju velika čast, prejemnik nagrade predsednika Uefe

Nagrada je priznanje za izjemne dosežke, poklicno odličnost in zgledne osebne lastnosti - vrednote, ki jih Nemec pooseblja kot malokdo drug, še dodajajo na zvezi. Vpliv Miroslava Kloseja presega strelske dosežke, saj je v dveh primerih izjemne poštene igre poosebljal svojo izrednost in športno vedenje, ki jima v svetu nogometa ni para.

V svoji bogati karieri je Klose dvakrat zavrnil možnost izkoriščanja sodniških napak in dal prednost integriteti svoje ekipe pred morebitno prednostjo.

Leta 2005 v dresu nemškega Werderja je Kloseja v kazenskem prostoru zaustavil vratar Bielefelda Mathias Hain. Sodnik je pokazal na najstrožjo kazen in rumeni karton vratarju, toda Klose je delilcu pravice zagotovil, da se je Hain pred tem najprej dotaknil žoge in da naj kazen ne velja. Sodnik je po tem znova ocenil situacijo in razveljavil prekršek in rumeni karton.

Sedem let pozneje med tekmo italijanskega prvenstva med Napolijem in Laziem je zdaj 45-letnik spet pokazal svoj izjemen značaj. Ko se je zdelo, da je Nemec svoji ekipi zagotovil zgodnjo prednost po strelu z glavo, je napadalec brez pomislekov obvestil sodnika, da je z roko preusmeril žogo mimo vratarja Morgana De Sanctisa, odločitev pa je bila spremenjena.

"Skozi imenitno nogometno zgodovino so nekatera imena sijala z avro odličnosti, ki jo je težko ponoviti. Eno takih imen je Miroslav Klose. Klosejeva pot od skromnih začetkov do najboljšega strelca v zgodovini svetovnega prvenstva ni le dokaz odločnosti in spretnosti, temveč tudi športnega duha, ki presega meje profesionalizma in samega športa," je dejal Aleksander Čeferin.