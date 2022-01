Mišić okrepil Radomlje, Olimpija mladeniča poslala v Ajdovščino

Obenem so Radomljani sporazumno prekinili sodelovanje z Markom Žuljem in Žanom Nikolićem . Žulj je v klub prispel poleti 2021 in za rumeno-črne zbral 14 nastopov ter dosegel en zadetek. Nikolić pa je za Radomlje igral od sezone 2019/20 in skupno vknjižil 52 nastopov, 13 zadetkov ter eno asistenco.

Mišič je v preteklosti poleg Kopra branil tudi barve klubov Čelik Zenica, Travnik, Istra, Zadar, Mladost Doboj-Kakanj in Zvijezda 09. V Sloveniji je prvič zaigral v sezoni 2019/20, ko se je s Koprom prebil v najvišji rang slovenskega nogometa. V Prvi ligi Telemach je za Primorce odigral 30 tekem in dosegel en zadetek.

Darko Mišić , ki igra na položaju bočnega branilca, je v zadnji sezoni nastopal za Koper. Ob tem ima tudi izkušnje iz hrvaške in bosanske prve lige. Skupno je v najvišjem rangu slovenskega, hrvaškega in bosanskega nogometa odigral več kot 200 uradnih tekem, so zapisali pri Radomljah.

Kot so sporočili iz kluba, poleg njiju iz ekipe odhajajo še štirje igralci, ki bodo preostanek sezone preživeli na posoji. To so Darko Marjanovič, Nik Fortuna, Gašper Petek in Lenart Brolih.

Dva mladeniča pa je v drugo ligo posodila tudi ljubljanska Olimpija, in sicer bosta do konca sezone Lun Bončina in Haris Sadiković igrala za Primorje iz Ajdovščine.

Devetnajstletni Bončina je v tej sezoni že debitiral v članskem moštvu Olimpije, v Prvi ligi Telemach je na dveh tekmah odigral štiri minute. Osemnajstletni Sadiković na debi v članski ekipi še čaka. Za mladinsko moštvo je v aktualni sezoni zbral 12 nastopov in štiri zadetke.

Ostrc posojen v Belgijo

Mladi slovenski nogometaš Enrik Ostrc, ki je pred slabim letom iz Olimpije prestopil k francoskemu drugoligašu Troyesu, a nato kot posojen še naprej igral za ljubljansko ekipo, bo po novem izkušnje nabiral v Belgiji. Francozi so ga namreč posodili drugoligašu Lommelu, so potrdili pri tem belgijskem klubu. Devetnajstletni vezist, po Tranmsfermarktu vreden 200.000 evrov, Olimpija pa je zanj od Francozov dobila 600.000 evrov, bo tako po novem do konca sezone pomagal klubu, ki je v Pro ligi 1B trenutno sedmi med osmimi člani.