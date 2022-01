Mišičnjak Adama Traore tudi uradno okrepil Barcelono

Traore je svojo nogometno kariero začel v Kataloniji, vendar za prvo moštvo Barcelone pred prestopom v Aston Villo leta 2015 ni odigral niti ene tekme. V Birminghamu se ni proslavil in že leto dni pozneje je znova zamenjal klub, odšel je v Middlesbrough. Tam je dve sezoni igral odlično in poleg petih zadetkov na 71 tekmah predvsem dokazal, da lahko s svojo hitrostjo in neverjetno močjo ustrahuje vsakršno obrambo. Po odlični sezoni v drugorazrednem angleškem tekmovanju Championship je sledil prestop, vreden 20 milijonov evrov, in sicer v Wolverhampton, pri katerem je sprva tudi igral odlično. V zadnjem letu pa ga trenutni trener Wolvsov Bruno Lage ni videl več kot prednostno izbiro na desnem krilu.