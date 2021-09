Misija SP 2023 se začenja

Prve nasprotnice Estonke

"Prva tekma bo v Estoniji, ki je po ratingu najslabša ekipa naše skupine, če gledamo mesto na Fifini lestvici. Z njimi imamo izkušnje, v prejšnjih kvalifikacijah smo jih dvakrat premagali. Kar pa – ne pomeni, da bo to lahka naloga. Danes vemo, da je treba za zmago dati nekaj več na terenu, predvsem pa zadeti in to ponavljati. V Estonijo gremo zmagat, kar bi bil dober temelj za nadaljevanje kvalifikacij in tudi pravi motiv za tekmo v Murski Soboti, kjer štiri dni kasneje gostimo Francijo," je dejal selektor Borut Jarc.

V skupini I so ob Sloveniji, Franciji in Estoniji še Wales, Grčija in Kazahstan. Prvo ime skupine je Francija, ki je doslej igrala na štirih svetovnih prvenstvih, najvišje pa je bila leta 2011 – četrta. Francozinje se lahko pohvalijo tudi s tem, da so bile trikrat v četrtfinalu evropskega prvenstva.