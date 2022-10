'Mislim, da proti Olimpiji letos nihče nima možnosti'

Začel pri Dravogradu, pri Atalanti sta ga pod okrilje vzela Iličić in Kurtić



199 centimetrov visok Matevž Vidovšek je vedno izstopal po višini, njegove talente so pri mlajši selekcijah slovenske reprezentance opazili na Apeninskem polotoku, kamor se je mladenič preselil leta 2016. Nogometno je odraščal v družbi Josipa Iličića in Jasmina Kurtića.

"Pomagala sta mi pri veliko stvareh, vozila sta me tudi na treninge. S prvo ekipo sem treniral petkrat na teden," se italijanske avanture spominja Korošec, ki je nekaj časa preživel tudi na posoji pri Pescari, Reggini pa tudi Agia Napi na Cipru, a začetki segajo v Dravograd na domačem Koroškem. "Za vratarja sem se odločil hitro, že pri petih, šestih letih sem stal na golu. To mi je bilo vedno zanimivo, drugačno." In občutek ga ni varal, razvija se namreč v izjemnega vratarja.