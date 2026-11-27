Na tribunah budimpeške Groupama Arene sta sedela predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin in predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović, s tribun je odmevalo glasno navijanje privržencev 36-kratnih madžarskih prvakov, na zelenici pa so Celjani pisali novo uspešno poglavje svoje evropske zgodbe. Kako zahtevno nalogo so opravili, zgovorno priča podatek, da je Ferencvaroš na uvodnih štirih tekmah evropske lige dosegel kar 11 zadetkov. Na kolena je spravil Celtic, Viktorio Plzen, Torreense in celo sloviti Milan, ki ga je na San Siru premagal z 2:0. Celje je tako postalo prva ekipa v letošnjem ligaškem delu tekmovanja, proti kateri Madžari niso niti zadeli niti zmagali.

Ferencvaroš - Celje FOTO: Sofascore.com

"Res je, mislim, da moramo biti zadovoljni. Velika točka. Dobro vemo, da so pred nami tukaj izgubljale veliko večje ekipe. To je dobra popotnica za naprej, ki nam daje upanje, da se uvrstimo naprej," je po srečanju v madžarski prestolnici poudaril Zoran Zeljković.

Obramba po njegovem okusu, v napadu še precej rezerv

Razmerje strelov je bilo sicer izrazito na strani domačinov, a so Celjani z disciplinirano obrambno predstavo, požrtvovalnostjo in razpoloženim Žan-Lukom Lebanom med vratnicama kljubovali pritisku. Ob tem se niso odrekli niti svoji nogometni filozofiji in so v posameznih obdobjih srečanja znali umiriti igro ter prevzeti pobudo. "Z obrambnim delom sem res izredno zadovoljen. Mislim, da smo se zelo kakovostno branili. Nasprotniku iz igre nismo dovolili veliko, so nas pa seveda pritiskali, imeli več priložnosti in bi lahko tudi zmagali. Treba je biti pošten. Na trenutke smo imeli malo sreče, ampak žogo smo si upali igrati in prihajali do zadnje tretjine, kjer nam je malo zmanjkalo," je ocenil ljubljanski strateg na celjski klopi.

Prav v tem segmentu igre vidi največ prostora za napredek. "Zelo dobro smo analizirali nasprotnika. Točno smo vedeli, kako nas bodo napadali in kje bomo imeli igralca več. V drugem polčasu nam ga je nekajkrat lepo uspelo najti, ampak potem, ko bi morali v zadnji tretjini nekaj konkretnega narediti, smo običajno odigrali napačno podajo."

V Ivanšku vidi reprezentančnega kandidata

Čeprav je bila osvojena točka predvsem plod kolektivne predstave, je Zeljković ob vprašanju o Maticu Ivanšku namenil nekaj posebej lepih besed 22-letniku. Ta je na zahtevnem evropskem gostovanju pokazal veliko mero zrelosti, predvsem pri opravljanju obrambnih nalog, na katere ga je trener v preteklosti večkrat opozarjal. "Z Maticem sva se pogovarjala že pred tekmo. Na splošno nisem bil zadovoljen s tem, kako je igral v obrambnem delu, a mislim, da je že v prvenstvu zelo napredoval. V življenju je pomemben tudi splet okoliščin, zaradi katerega je dobil priložnost v Evropi. Po mojem mnenju je bil eden najboljših," je dejal Zeljković. Ob tem pa dodal: "Dobili smo še enega zelo kakovostnega igralca, za katerega mislim, da je lahko tudi reprezentančni kandidat." Nekaj skrbi je medtem povzročila poškodba poljskega branilca Lukasza Bejgerja, ki je ob polčasu svoje mesto na zelenici prepustil Žanu Žužku. Zeljković je izrazil upanje, da ne gre za nič hujšega, a bo na natančnejšo oceno poškodbe treba še počakati.

'Mislim, da smo na lep način predstavljali majhno Slovenijo'

Celjani so po uvodnih dveh evropskih porazih na naslednjih treh tekmah osvojili pet točk. Remiju s Salzburgom in zgodovinski zmagi v Gradcu so dodali še dragoceno točko v Budimpešti. Pred njimi so do konca ligaškega dela še domača obračuna z Olympiacosom in nizozemskim NEC Nijmegenom ter gostovanje pri armenskem Araratu. "Šli bomo tekmo po tekmo. Od prvega dne verjamemo, da se lahko uvrstimo naprej. Na trenutke moraš imeti tudi v tem tekmovanju srečo, tako da srčno upam, da nam bo na koncu uspelo. Res živim neke svoje sanje. Poln stadion, zelo lep občutek. Mislim, da smo na lep način predstavljali majhno Slovenijo. Zelo sem ponosen na vse fante in na celoten svoj trenerski štab," je sklenil celjski trener.