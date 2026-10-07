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Nogomet

'Mislim, da smo si zaslužili polne Stožice proti Švici'

Ljubljana, 07. 10. 2026 12.54 pred 1 uro 3 min branja 5

Avtor:
Marko Juvan Jan Lukač +1
Škotska - Slovenija

Slovenska nogometna reprezentanca je uspešno končala prvi cikel nove izvedbe lige narodov. V tem je v družbi Švice, Škotske in Severne Makedonije v skupini B1 pustila dober vtis in je v igri tudi za preboj v ligo A. Predvsem pa je nakazala, kakšno igro si želi. Nastavki tako v obrambi kot v napadu so obetavni za novembrski zaključek.

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Slovenska zasedba pod vodstvom Boštjana Cesarja je v skupini na drugem mestu s sedmimi točkami po domačem remiju s Škotsko (0:0), po domači zmagi proti Severni Makedoniji (2:0), po gostujočem porazu s Švico (1:2) in torkovi zmagi na Škotskem (2:1).

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"Mislim, da je bil ta cikel zelo uspešen, edino iz Švice bo ostalo malo grenkega priokusa. Ampak mislim, da smo po tisti tekmi dvignili glave, vemo, da smo odigrali tudi tam dobro in potem še nadgradili igro. Dokazali smo, da smo dobra ekipa," je prvi del ocenil Danijel Šturm.

Statistika tekme Škotska - Slovenija
Statistika tekme Škotska - Slovenija
FOTO: Sofascore.com

V strokovnem štabu so priznali, da je bil drugi polčas domače tekme s Škotsko slab zaradi velikega padca v igri, a na vseh drugih tekmah videli veliko takšnega, kar daje upanje za uspešno nadaljevanje reprezentančne zgodbe.

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Švica za zdaj sicer upravičuje vlogo favorita v skupini, najvišje uvrščena zasedba s svetovne lestvice v tej skupini je stoodstotna s štirimi zmagami. Slovenija pa je zelo resno v igri za drugo mesto, ki vodi v dodatne boje za preboj v ligo A, obenem pa prinaša drugi boben na žrebu kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2028, kar je tudi eden od ciljev Cesarja in druščine.

Danijel Šturm je odigral odlično tekmo na Otoku. Zabil je tudi gol za zmago.
Danijel Šturm je odigral odlično tekmo na Otoku. Zabil je tudi gol za zmago.
FOTO: Profimedia

Selektor je imel nekaj težav s poškodbami vpoklicanih igralcev v tem ciklu, v obrambi je ostal brez Kenana Bajrića, Marcela Ratnika in tudi Žana Zaletela, na krilu brez Benjamina Verbiča, v napadu pa Nika Prelca, deloma Andraža Šporarja in predvsem znova brez Benjamina Šeška. Kljub temu so poklicani pokazali, da lahko sledijo zahtevam Cesarjevega strokovnega štaba.

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Če je bilo pričakovati, da bo obramba na nekako pričakovani ravni z vratarjem Janom Oblakom, srednjimi branilci Davidom Brekalom, Vanjo Drkušićem, Davidom Zecem in Jako Bijolom ter bočnima Žanom Karničnikom in Erikom Janžo, je strokovni štab nekoliko menjaval na položajih veznih igralcev, kjer so glavnino deleža izmenjaje pobrali Adam Gnezda Čerin, Timi Max Elšnik, Mark Zabukovnik in Sandi Lovrić.

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Predvsem pa je vtis pustil napadalni trojček, posebej na torkovi tekmi na Škotskem. Kljub odsotnosti Šeška in Šporarja so namreč hude preglavice škotski obrambi delali Žan Vipotnik z zadrževanjem in oddajanjem žoge ter hitronoga Šturm in Aljoša Matko, ki sta bila nevarna z vtekanjem v prazne prostore, kar je po obračunu pohvalil tudi selektor Škotske Sebastien Pocognoli.

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"Načrt je bil, da se Vipotnik spušča po žogo, jo zadrži, midva z Matkom pa napadava prazne prostore. To smo dobro opravljali in tudi dosegli zadetka," je povedal Šturm, ki je imel v Glasgowu gol in podajo, tako kot Matko. "Vemo, kaj je naša kakovost. Vipotnik je bil bolj ta 'target man' in odpiral meni in Danijelu prostor za obrambo. To smo s pridom izkoriščali," pa je dodal Matko.

Aljoša Matko je blestel na Škotskem.
Aljoša Matko je blestel na Škotskem.
FOTO: Profimedia

Podobno raven si bodo v slovenskem taboru želeli še novembra, ko bodo na zadnjih dveh tekmah gostili Švico in gostovali v Makedoniji. Z vsaj drugim mestom bi se podali v dodatne tekme za preboj v ligo A, predvsem pa se dodatno otresli dvomov in kritik, ki so vzniknili pod slovesu Matjaža Keka ter imenovanju Cesarja in njegovih pomočnikov, tudi nekdanjih reprezentantov Bojana Jokića, Aleksandra Radosavljevića in Milivoja Novakovića.

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Razlagalnik

Uefina liga narodov je mednarodno nogometno tekmovanje za moške reprezentance, ki ga organizira Evropska nogometna zveza (UEFA). Uvedena je bila leta 2018 z namenom, da nadomesti večino prijateljskih tekem z bolj tekmovalnimi obračuni. Ekipe so razdeljene v različne lige (A, B, C in D) glede na svojo kakovost, kar omogoča, da se reprezentance merijo s sebi enakimi nasprotniki. Tekmovanje je tesno povezano tudi s kvalifikacijami za evropska in svetovna prvenstva, saj zagotavlja dodatne možnosti za uvrstitev na velika tekmovanja.

Matjaž Kek je eden najuspešnejših slovenskih nogometnih trenerjev, ki je slovensko reprezentanco dvakrat popeljal na veliko tekmovanje. Pod njegovim vodstvom se je Slovenija uvrstila na svetovno prvenstvo leta 2010 v Južni Afriki, kjer je ekipa pustila močan vtis, ter na evropsko prvenstvo leta 2024. Kek je znan po svojem taktičnem znanju, disciplini in sposobnosti, da iz igralcev iztisne maksimum, zaradi česar velja za eno ključnih osebnosti v zgodovini slovenskega reprezentančnega nogometa.

Izraz 'target man' (v prevodu 'ciljni igralec') označuje napadalca, ki je fizično močan in sposoben zadržati žogo v svojem posesti, tudi ko je pod pritiskom nasprotnih branilcev. Njegova glavna naloga ni nujno le doseganje golov, temveč ustvarjanje prostora za soigralce, sprejemanje dolgih podaj in povezovanje igre. Takšen igralec služi kot sidrišče v napadu, ki ekipi omogoča, da se pomakne višje na igrišče in organizira nevarne napade.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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nogomet slovenija škotska

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KOMENTARJI5

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Odgovor_je_enak_prejšnjemu
07. 10. 2026 14.00
Želim si tudi polni stadion v Celju, Mariboru in Kopru.
Odgovori
+3
3 0
GIANT
07. 10. 2026 14.26
V Kopru je še slabše igrišče, CE in MB bi pa lahko dobila kakšno tekmo
Odgovori
0 0
BELAN
07. 10. 2026 13.35
Da,se igra tekma v Mariboru,bi se ricole malce pokakale😉
Odgovori
+0
3 3
gullit
07. 10. 2026 13.31
A se ne da tekmo odigrati na drugem stadionu? Na tej njivi ni pravega nogometa, igralna površina je premehka, razpada na vseh koncih. Sramota
Odgovori
+5
6 1
Uporabnik1854475
07. 10. 2026 13.28
So njivo v stozucah že preoral?
Odgovori
+1
4 3
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