'Mislim, da smo si zaslužili polne Stožice proti Švici'

Slovenska zasedba pod vodstvom Boštjana Cesarja je v skupini na drugem mestu s sedmimi točkami po domačem remiju s Škotsko (0:0), po domači zmagi proti Severni Makedoniji (2:0), po gostujočem porazu s Švico (1:2) in torkovi zmagi na Škotskem (2:1).
"Mislim, da je bil ta cikel zelo uspešen, edino iz Švice bo ostalo malo grenkega priokusa. Ampak mislim, da smo po tisti tekmi dvignili glave, vemo, da smo odigrali tudi tam dobro in potem še nadgradili igro. Dokazali smo, da smo dobra ekipa," je prvi del ocenil Danijel Šturm.
V strokovnem štabu so priznali, da je bil drugi polčas domače tekme s Škotsko slab zaradi velikega padca v igri, a na vseh drugih tekmah videli veliko takšnega, kar daje upanje za uspešno nadaljevanje reprezentančne zgodbe.
Švica za zdaj sicer upravičuje vlogo favorita v skupini, najvišje uvrščena zasedba s svetovne lestvice v tej skupini je stoodstotna s štirimi zmagami. Slovenija pa je zelo resno v igri za drugo mesto, ki vodi v dodatne boje za preboj v ligo A, obenem pa prinaša drugi boben na žrebu kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2028, kar je tudi eden od ciljev Cesarja in druščine.
Selektor je imel nekaj težav s poškodbami vpoklicanih igralcev v tem ciklu, v obrambi je ostal brez Kenana Bajrića, Marcela Ratnika in tudi Žana Zaletela, na krilu brez Benjamina Verbiča, v napadu pa Nika Prelca, deloma Andraža Šporarja in predvsem znova brez Benjamina Šeška. Kljub temu so poklicani pokazali, da lahko sledijo zahtevam Cesarjevega strokovnega štaba.
Če je bilo pričakovati, da bo obramba na nekako pričakovani ravni z vratarjem Janom Oblakom, srednjimi branilci Davidom Brekalom, Vanjo Drkušićem, Davidom Zecem in Jako Bijolom ter bočnima Žanom Karničnikom in Erikom Janžo, je strokovni štab nekoliko menjaval na položajih veznih igralcev, kjer so glavnino deleža izmenjaje pobrali Adam Gnezda Čerin, Timi Max Elšnik, Mark Zabukovnik in Sandi Lovrić.
Predvsem pa je vtis pustil napadalni trojček, posebej na torkovi tekmi na Škotskem. Kljub odsotnosti Šeška in Šporarja so namreč hude preglavice škotski obrambi delali Žan Vipotnik z zadrževanjem in oddajanjem žoge ter hitronoga Šturm in Aljoša Matko, ki sta bila nevarna z vtekanjem v prazne prostore, kar je po obračunu pohvalil tudi selektor Škotske Sebastien Pocognoli.
"Načrt je bil, da se Vipotnik spušča po žogo, jo zadrži, midva z Matkom pa napadava prazne prostore. To smo dobro opravljali in tudi dosegli zadetka," je povedal Šturm, ki je imel v Glasgowu gol in podajo, tako kot Matko. "Vemo, kaj je naša kakovost. Vipotnik je bil bolj ta 'target man' in odpiral meni in Danijelu prostor za obrambo. To smo s pridom izkoriščali," pa je dodal Matko.
Podobno raven si bodo v slovenskem taboru želeli še novembra, ko bodo na zadnjih dveh tekmah gostili Švico in gostovali v Makedoniji. Z vsaj drugim mestom bi se podali v dodatne tekme za preboj v ligo A, predvsem pa se dodatno otresli dvomov in kritik, ki so vzniknili pod slovesu Matjaža Keka ter imenovanju Cesarja in njegovih pomočnikov, tudi nekdanjih reprezentantov Bojana Jokića, Aleksandra Radosavljevića in Milivoja Novakovića.
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