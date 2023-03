Mišo Brečko je organiziral izjemno močen turnir za mlade nogometaše

Potekal bo od 2. do 5. marca na igriščih ND Ilirija in Športnega parka Šiška. Na turnirju bodo poleg Interja in Salzburga sodelovali še WAC, FC Zimbru, HNK Gorica, FC Koper, RUH Academy, FK Borac, FK Rad, Parma, NK Maribor, NŠ Mura, ND Ilirija 1911, NK Aluminij in NK Bravo. Nabor najmočnejših klubov iz regije zagotavlja konkurenčen nogomet, ki bo mladim slovenskim upom selekcij U14 poleg priložnosti za napredek ponudil platformo za predstavitev svojega bogatega talenta pred številnimi skavti.