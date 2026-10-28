Misterij, ki to več ni: od ključnega moža 'Barce' do simbolične vloge

"V nogometu obstajajo situacije, ki jih je težko razumeti, in Gavijeva počasi postaja ena izmed njih. Vezist Barcelone je prehodil pot od ključnega moža ekipe do praktično simbolične vloge. Poškodbe deloma pojasnjujejo njegovo odsotnost, vendar se ne zdijo več zadosten razlog za položaj, ki postaja zaskrbljujoč zdaj, ko je fizično povsem okreval," se pri sloviti Marci v uvodu daljšega članka sprašujejo o trenutnem statusu enega najbolj nadarjenih vezistov na svetu. "To bi moralo biti leto njegovega dokončnega povratka. Po poškodbi kolena, ki ga je za več mesecev oddaljila z igrišč, je imel Gavi pred seboj celo sezono, da si povrne formo in vodilno vlogo v moštvu. Danes je fizično pripravljen in na voljo za tekme, vendar je njegova minutaža daleč od tiste, ki bi jo pričakovali od igralca z njegovim talentom. V tej sezoni je v vseh tekmovanjih do zdaj odigral komaj 191 minut, kar jasno kaže, kako močno je zbledela njegova vloga v načrtih glavnega trenerja Blaugrane Hansija Flicka," nadaljujejo v Marci.

Gavijev razvoj so precej upočasnile številne poškodbe. FOTO: AP

Gavi obsojen na stransko vlogo

"Najbolj bode v oči kontrast z Gavijem, ki smo ga poznali pred poškodbami. Tisti nepopustljivi vezist, agresiven pri pritisku na nasprotnika, ki je znal dvigniti soigralce in se boriti za vsako žogo, kot da je njegova zadnja, je bil veliko več kot le igralec za rotacijo. Zaradi njegovega značaja in sposobnosti narekovanja ritma ekipe je bil ključen mož tako za Barcelono kot za špansko reprezentanco. Zdaj pa se zdi, da je potisnjen v stransko vlogo, iz katere se težko izvije. El clásico je bil še posebej nazoren primer. Na tekmi najvišjega kova, z vsem nabojem, ki ga prinaša obračun z Real Madridom, Gavi ni odigral niti minute. Ta odločitev jasno odraža njegov trenutni položaj in odpira vprašanje o njegovem dejanskem položaju v klubski hierarhiji. Eno je namreč igralca po tako težki poškodbi uvajati postopoma, nekaj povsem drugega pa je, da je njegova prisotnost na igrišču – ko je enkrat nared za igro – praktično neopazna," dodajajo v daljšem zapisu.

Gavi se je poleti v dresu španske izbane vrste razveselil naslova svetovnega prvaka, v klubskem dresu pa mu rože ne cvetijo. FOTO: Profimeda

Obeti, da bi se Gavijev status v kratkem izboljšal, niso najbolj spodbudni. "Konkurenca v zvezni vrsti je neizprosna in zanj je prostora vse manj. Pedri in Rodri se zdita glavni izbiri na položaju zadnjega veznega igralca, vrnitev Frenkieja de Jonga pa trenerju Flicku prinaša še več možnosti in dodatno zaostruje boj za mesta v začetni postavi Barcelone. Gavi se bo moral krčevito boriti za vsako minuto, ki pa jo bo glede na trenutno stanje izjemno težko dobil. Čas neusmiljeno teče, on pa krvavo potrebuje igralne minute, da si povrne ritem, samozavest in vlogo, ki jo je nekoč že imel. Veliko vprašanje tako ni več le to, ali se bo Gavi vrnil v pravo formo, temveč ali bo sploh dobil priložnost(i), da to dokaže," zaključuje Marca.