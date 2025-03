Argentinci so ga po provokativni potezi napadli, Messi se ni želel rokovati

Mitja Ilenič je pred dvema letoma sprejel na prvi pogled presenetljivo odločitev. Pri 18 letih starosti je po odlični sezoni s člansko ekipo Domžal prestopil v New York City FC. Tam že dve sezoni vztrajno napreduje in upa na povratek v evropski nogomet, čeprav z nasmehom na obrazu prizna, da so pogoji v Ameriki odlični in se mu nikamor ne mudi. Spregovoril je tudi o svojem idolu Cristianu Ronaldu in provokativni potezi po zadetku proti moštvu Lionela Messija.

Mitja Ilenič je že od malih nog odločen in delaven. Pravi, da je za to bilo najbolj odgovorno okolje v katerem je odrasel. V njegovi vasi Tribuče je bil obkrožen s starejšimi, ki so odražali vrednote, ki so ga leta pozneje pripeljale vse do New Yorka. Tja se je odpravil po eni sezoni v članski ekipi Domžal, kjer je vse navdušil s svojim izjemnim napredkom iz dneva v dan. Pri štirinajstih letih starosti se je odločil za takrat zelo ambiciozno selitev v Domžale. Tam so ravno postavili mladinski nogometni center in on je bil po številnih preizkušnjah sprejet med zadnjimi. "V Tribučah bi se lahko reklo, da smo vsi izjemno delavni, in taka priložnost se ne ponudi vsak dan. Že, ko sem šel v Domžale, je bila to kar velika zgodba, tako da meni ni preostalo nič drugega, kot da delam, treniram in čakam na svojo priložnost," je o začetku svoje nogometne poti dejal Ilenič.

Nanj sprva niso resno računali, nato je vedno znova dokazoval, da bo z delovno vnemo in nepopustljivim odnosom svoj potencial popolnoma izkoristil. "Takrat sem šel v Domžale, ki imajo po mojem mnenju najboljšo mladinsko nogometno šolo v Sloveniji. Vse je šlo po načrtih in celo bolje," o svojem času v Domžalah pravi 20-letnik. Prvo priložnost je dobil, ko so se poškodovali njegovi soigralci, ki igrajo na položaju desnega branilca. Čeprav je takrat igral na položaju krilnega napadalca, je sprejel izziv in bil hvaležen za minute na desni strani obrambe. Kmalu se je položaj obrnil, saj je z odličnimi predstavami na tem položaju poskrbel, da so vodilni možje v klubu bili hvaležni, ker so ga dobili v svoje vrste. "To je bila moja najboljša odločitev, ki mi je verjetno spremenila kariero," je o zamenjavi igralnega položaja dejal Ilenič.

Sledilo je obdobje hitrega in vztrajnega napredka in kmalu se je znašel na treningih članov, kjer je znova navduševal. V drugem delu sezone 2021/22 je nastopil na 15 tekmah v slovenski Prvi ligi in postal standarden član prve enajsterice. Naslednjo sezono je začel v enakem slogu, januarja pa je sledil klic iz New Yorka in prestop v klub pod okriljem Manchester Cityjeve mreže klubov. Mladeniča iz majhne vasi velemesto ni zlomilo. Ravno obratno, saj prizna, da mu je življenje v New Yorku zelo všeč. "Življenje v New Yorku je noro, res noro. Zelo mi je všeč. Tukaj sem sam. Starši so bili enkrat pri meni. Potem je lani prišel tudi starejši brat. Tukaj je veliko Balkancev in na bližnji univerzi imam veliko prijateljev. Vedno imam nekaj za početi. Letos imam tudi enega Srba v ekipi, s katerim se odlično razumem," je življenje v velikem mestu opisal mladi nogometaš.

Pogoji za trening naj bi bili izjemni, v svoji prvi sezoni je zaigral na 22 tekmah. V lanski sezoni je zbral en nastop več. Odhod Nicka Cushinga s položaja glavnega trenerja in prihod Nizozemca Pascala Jansena sta nanj pozitivno vplivala. "Nič se ni spremenilo. Moraš delati, če želiš biti boljši od ostalih. Če želiš narediti razliko, moraš nekaj tudi pokazati, tako da se zame ni nič spremenilo," je o svojem napredku v New Yorku dejal Ilenič.

To sezono je začel v prvi enajsterici na obračunu z Inter Miamijem in velikim Lionelom Messijem. Končal ga je odlično, saj je zabil gol v temi, ki se je zaključila z neodločenim izidom (2:2). Sledilo je slavje, ki je obkrožilo svet. Ilenič je v stilu svojega idola Cristiana Ronalda pred očmi slavnega Argentinca presenetil z proslavo imenovano "Siuuu", po kateri slovi Ronaldo. Je legendarnega Argentinca razjezil? "Po tekmi se ni hotel rokovati z menoj. To sem pričakoval. Vedel sem, kaj se bo zgodilo. Če ne bi vedel, bi bil malo neumen, po domače povedano. Tudi moj telefon je bil zdaj malo tarča napada. Argentinci so mi pisali veliko stvari," je o odzivu po drzni potezi dejal Slovenec.

Je upal, da bo njegovo potezo videl tudi sloviti Portugalec? "Moji mali možgani si to verjetno predstavljajo. Upam, da je videl. Seveda on ne bi prišel v stik z menoj, ker to ne bi bilo smiselno, ampak meni bi veliko pomenilo, če bi on to videl. Jaz sem svoje naredil," je dejal nasmejani mladenič. Lionel Messi si je zapomnil Slovenca, sodeč po njegovem odzivu neposredno po obračunu, a Ileniča ni strah pred naslednjim obračunom z Inter Miamiju. "Jaz iskreno mislim, da je njemu vseeno. Jaz sem njemu le navaden 20-letnik iz Slovenije. Njemu je zagotovo vseeno. Mogoče bo malo bolj napadalen," je povratni obračun z moštvom iz Miamija napovedal Ilenič.

Ilenič nikoli ni skrival želje po povratku v Evropo, a zagotavlja, da se mu za zdaj ne mudi. "Mislim, da ima vsak željo, da bi igral v eni od petih najmočnejših lig in ligi prvakov, ampak jaz ne želim prehitevati. Tukaj mi je dobro. Nekako mi ustreza tudi City Group. Res ti nudijo vse, kar potrebuješ. Če se ti zgodi poškodba, greš v Manchester in opravljaš rehabilitacijo. To so malenkosti, ki mi pomenijo veliko. Korak po korak grem. Poleti nas čaka U21 evropsko prvenstvo. Glavni cilj je, da tam dobro odigramo," je o svoji prihodnosti dejal mladi Slovenec.