Proti Rennesu obljubljamo borbo, šli bomo na zmago

V drobovju prekmurskega nogometnega središča smo spregovorili predvsem o nastopih »čarno-bejlih« v skupini, ki bi jo lažje pripisali Ligi prvakov in ne konferenčni ligi, o neprijetnih trenutkih, ki jih je doživljal pri ciprskem Pafosu, spomnil pa se je tudi nepozabne zgodbe, ki jo je z Dušanom Kosičem in soigralci spisal kot kapetan Celja v predlanski sezoni domačega prvenstva. Sledil je poziv v člansko izbrano vrsto, kjer na prvi nastop še čaka, a je prepričan, da bo nagrada ob morebitnih dobrih predstavah prišla slej kot prej.

Središče nogometnega dogajanja pri nas je večji del letošnje sezone Murska Sobota. Aktualni državni prvaki so Sloveniji letos uspeli priti do nastopov v skupinskem delu Konferenčne lige, kjer je bila Mura že ob žrebu praktično postavljena pred misijo nemogoče v družbi Tottenhama, Rennesa in Vitesseja.

Prekmurci so na vseh treh tekmah resda pokazali, da se lahko kosajo tudi s tako renomiranimi nasprotniki, točk na njihovem računu zaenkrat še ni. Morda je eden izmed faktorjev, ki botrujejo temu tudi dejstvo, da so možje Anteja Šimundže primorani svoje tekme v Evropi igrati v Mariboru in ne na domači Fazaneriji. S tem se strinja tudi Mitja Lotrič.