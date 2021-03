Mitrović junak Srbije, Ronaldo se je potolažil v Luksemburgu, Belgijci pa proti Belorusom

V torek so bili poleg "slovenske" skupine H aktivni še nogometaši v skupinah A, E in G. Odličen reprezentančni cikel je z zmago (2:1) v Azerbajdžanu zaokrožila Srbija, za katero je oba gola dosegel Aleksandar Mitrović. Portugalci so s 3:1 ugnali Luksemburg, med strelci pa je bil tudi Cristiano Ronaldo, čigar gol v Beogradu pred dnevi so sodniki neupravičeno razveljavili. Nizozemska je Gibraltar odpravila s 7:0, še zadetek več pa je Belorusiji zabila Belgija (8:0).

Cristiano Ronaldo je z zadetkom vsaj nekoliko pozabil na krivico, ki se mu je pred dnevi dogodila na Marakani. FOTO: AP Luksemburg je proti Portugalski šokantno povedel v 30. minuti, ko je po predložku s strani z glavo v polno meril Gerson Rodrigues. Tik pred koncem prvega dela pa je za 1:1 odgovorilDiogo Jota, ki je v prejšnjem krogu dosegel oba zadetka svoje ekipe na gostovanu v Beogradu, ko je bilo 2:2. Pet minut po začetku drugega dela so se gostje znašli v prednosti, ko je podajo Joaa Cancela iz bližine v zadetek pretvoril Cristiano Ronaldo. CR7 je imel v 78. še eno sijajno priložnost, ko je imel v situaciji "ena na ena" kar dva poskusa, a je obakrat nastreljal vratarja domačih Anthonyja Morisa. Končni izid 1:3 pa je v 80. minuti postavil Joao Palhinha. Na drugi tekmi skupine A so Srbi, ki so tako kot Portugalci pri sedmih točkah, z 2:1 odpravili Azerbajdžan. Oba zadetka za orle je dosegel napadalecAleksandar Mitrović. Za domače pa je v 54. minuti v polno z bele točke merilEmin Makhmudov, ki je tedaj izenačil na 1:1. Odločilni zadetek je nato padel v 81. minuti. V skupini E so Belgijci po remiju na Češkem svojo jezo stresli nad Belorusi, ki so jih razbili s kar 8:0.Hans Vanakenin Leandro Trossard sta se izkazala s po dvema zadetkoma. Daniel James pa je bil junak Walesa ob zmagi nad Češko z 1:0, potem ko je edini zadetek na tekmi dosegel v 82. minuti po podaji Garetha Bala. V skupini G je točke prvič oddala Turčija, ki je doma proti Latviji že vodila s 3:1, na koncu pa je bilo 3:3. Norveška je na gostovanju v Črni gori slavila z 1:0, edini gol je sredi prvega dela dosegel Alexander Sorloth, Nizozemci pa so na gostovanju v Gibraltarju mrežo domačih napolnili s sedmimi zadetki.