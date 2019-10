Slovenci dobili dvoboj gostiteljev EP

V Celju sta se na prijateljski tekmi pomerili reprezentanci Slovenije in Madžarske do 21 let, ki bosta leta 2021 gostiteljici evropskega prvenstva. Slovenci so zmagali z 1:0. Izbranci selektorja Primoža Glihe, ki so pred dnevi v Mariboru igrali neodločeno 2:2 z angleškimi vrstniki, so tokrat tesno slavili. Edini gol je zabil Jan Mlakar iz enajstmetrovke.

Primož Gliha FOTO: Damjan Žibert V prvem polčasu ni bilo pravih priložnosti, edino lepšo je zapravil Egzon Kryeziu. V drugem pa so imeli domači v 59. minuti na voljo najstrožjo kazen zaradi igranja z roko tekmecev, unovčil pa jo je Jan Mlakar. Ta je imel priložnost tudi v sodniškem dodatku, a je bil madžarski vratar na mestu. V primerjavi s petkovo tekmo je selektor Primož Gliha sicer izgubil Jakoba Novaka, ki je zaradi poškodbe zapustil reprezentančni tabor. Tokrat pa je tekmo začel z Žigo Frelihom, Žanom Rogljem, Davidom Zecom, Žanom Zaletelom, Janezom Piškom, Janom Mlakarjem, Vitjo Valenčičem, Dušanom Stojinovićem, Egzonom Kryiezujem, Matijo Romom inAdamom Gnezdo Čerinom. V nadaljevanju so priložnost dobili še Dejan Petrovič, Luka Štor, Leon Sever in Sven Šoštarič Karič.



Izid, prijateljska tekma reprezentant do 21 let:

Slovenija - Madžarska 1:0 (0:0)

Mlakar 59./11m