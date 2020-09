Pester večer osramočenih Angležev: 'Bila sta popolna kavalirja'

"To je bil res lep večer. Vsi štirje smo preživeli skupne trenutke in se spoznali. Res sta bila prijetna fanta," je dogajanje komentirala Nadia Gunnarsdottir , ki se je nekoč potegovala tudi za naslov miss Universe.

Poskusila še pri dveh

Otoški tabloidi so se razpisali o Gunnarsdottirjevi in njeni sestrični, 19-letni Lari Clausen, objavili pa so tudi nekaj izvlečkov iz zasebnih pogovorov z nogometašema. Na spletu so se pojavile fotografije zgodb z Instagrama, ki jih je ena od posebnih gostij v hotelu angleške reprezentance (ne)premišljeno poslala bližnjim prijateljem.

"Lahko gremo v hotel, a ne vem, kako vaju bova spravila notri,"naj bi pisalo v enem od sporočil, a jima je več kot očitno uspelo. MailOnlineje poročal, da sta nogometaša poskušala v hotel prepeljati celo štiri dekleta, Foden pa se je na eni od fotografij pojavil skoraj povsem gol, z napol odkrito zadnjico. Gunnarsdottirjeva je dejala, da je bila pred gostovanjem na Islandiji "nekaj dni" v navezi z Greenwoodom, s sestrično, sicer študentko prava, pa je najela sobi, ki sta bili precej oddaljeni od nadstropja z angleškimi nogometaši. V hotelu naj bi preživeli nekaj ur in nato odšli še pred zajtrkom, plačali pa sta sami. Za Fodena 20-letna Nadia pravi, da ni še nikoli slišala, prav tako naj ne bi vedela, da Greenwood igra za Manchester United.

"Kako blizu smo si bili? Bila sta popolna kavalirja. Spoznali pa smo se na spletu. Nekaj dni sem govorila z Masonom, preden sta prišla na Islandijo. Nista nama rezervirala sob. To sva storili sami, tudi plačali sva,"je povedala za MailOnline. Dekleti sta dodali, da jima je žal zaradi medijskega linča nogometašev, in da se nista zavedali, da sta s svojim obiskom kršili stroga pravila nogometnih tekmovanj v obdobju pandemije.

Foden: Veliko se moram še naučiti

Angleški mediji nimajo milosti do "sramotnega" in "neodgovornega" obnašanja nogometašev, Foden ima z dolgoletno partnerico tudi majhnega otroka.

"Po zgodbi, ki se je pojavila danes glede mojih dejanj na Islandiji, se želim v celoti opravičiti,"je na družbenih omrežjih zapisal Foden."Opravičujem se Garethu Southgatu, mojim soigralcem v reprezentanci Anglije, strokovnemu štabu, navijačem in tudi mojemu klubu ter družini. Ko me je Gareth vpoklical za te tekme, je bil moj prvi odziv izjemen ponos. Da sem si lahko oblekel tisti dres članske ekipe ob svojem debiju za Anglijo, je bil neverjeten privilegij. Sem mlad igralec in veliko se moram še naučiti, a se zavedam ogromne odgovornosti, ki jo imam ob zastopanju Manchester Cityja ter Anglije na tej ravni. V tem primeru se nisem odločil prav in moje obnašanje ni dosegalo standardov, ki se od mene pričakujejo. Kršil sem protokole covida-19, ki so jih vzpostavili za mojo zaščito in za zaščito kolegov v reprezentanci. Posledično bom zdaj zamudil priložnost za gostovanje na Danskem z ekipo, to pa boli. Naučil se bom nekaj iz te slabe presoje in Garethu z ekipo želim veliko sreče v tem tednu."

Del posnetkov z Instagrama, ki je romal na vse konce sveta: