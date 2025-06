Topalović: Na članski klic še čakam, bilo bi mi v čast

Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let se pod Pohorjem pripravlja na evropsko prvenstvo, ki ga bo gostila Slovaška. Med varovance selektorja Andreja Razdrha se je pred kratkim pridružil tudi nadarjeni Luka Topalović, ki je z ekipo Interja sezono sklenil z naslovom prvaka italijanske mladinske lige.

Mladi slovenski reprezentanci se je v nedeljo med drugim pridružil še Luka Topalović, ki je pred nekaj dnevi z Interjem osvojil svojo prvo lovoriko. Slovenec se je v črno-modrem dresu veselil naslova prvaka italijanske Primavere. V finalu je Inter s 3:0 ugnal Fiorentino, Topalović pa je igral v udarni enajsterici.

"Nisem mogel veliko trenirati z ekipo. Prišel sem v nedeljo. Počutim se zelo dobrodošlega, ekipa je super, tako da sem vesel. Ta ekipa je že na kvalifikacijah dokazala, da gre za zelo kvalitetno ekipo. Jaz poskušam dati vse od sebe in se dokazati na treningih. Skušal bom pomgati ekipi in videli bomo, kaj bo to prineslo," je povedal 19-letni Topalović. Precej manj razpoloženi v primerjavi z mladinsko zasedbo so bili po sobotnem debaklu v finalu Lige prvakov, v katerem je Paris Saint-Germain s 5:0 porazil Inter, njegovi članski kolegi. "Inter je žal izgubil, ampak mislim, da to ni bil pravi pokazatelj Interja, saj vemo za kakšno ekipo gre. Dva hitra zadetka Parižanov sta obrnila tok igre v njihovo korist," je poudaril mladi slovenski as.

Slednji je debitantski nastop za prvo ekipo Interja vpisal na zadnji tekmi italijanskega prvenstva v Comu, ko ga je trener Simone Inzaghi v 80. minuti poslal na zelenico. "Ta nastop v prvi ekipi mi je veliko pomenil. Dal mi je veliko motivacije za naprej, ker sem se celotno sezono nekako trudil za ta nastop. Še naprej bom trdo delal in se trudil." Nekdanji član Domžal se v mladinskem sektorju evropskih podprvakov pogosto obrne na Samirja Handanovića, nekdanjim vratarjem, ki še vedno deluje pri nerazzurrih. "Pri prvi ekipi pa so res vsi zelo dobri in mi pomagajo, če kaj potrebujemo. Vsi so zelo v redu."

Topalović je tako nastop med zvezdniki Interja že dočakal, medtem ko klica selektorja A reprezetentance Matjaža Keka še ni prejel. "Članski klic še vedno čakam. Bilo bi mi v čast, da me pokličejo. Na vsakem treningu in tekmi se trudim, da bi se dokazal."