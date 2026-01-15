Naslovnica
Mlada Slovenca dočakala priložnost pri članski ekipi Dinama iz Zagreba

Tai Žnuderl

Nogometaši zagrebškega Dinama se že intenzivno pripravljajo na nadaljevanje sezone. V četrtek so odigrali pripravljalno tekmo proti Hartbergu iz Avstrije, priložnost za igro pa sta dobila tudi mlada in perspektivna Slovenca Tai Žnuderl ter Sven Šunta.

Zagrebčani so na tekmi z razširjeno minutažo s Hartbergom predvsem želeli začutiti utrip po pripravah v slovenskem Čatežu in ponuditi priložnost celotnemu kadru prve ekipe.

Na edini pripravljalni tekmi pred spomladanskim delom sezone na glavnem igrišču maksimirskega stadiona sta tako priložnost dobila tudi slovenski vratar Tai Žnuderl in slovenski napadalni vezist Sven Šunta.

Preberi še Slovenski vratar izbran za najboljšega čuvaja na uglednem turnirju

V dvoboju so sicer Avstrijci izkoristili svoje priložnosti in dvakrat zatresli mrežo Dinama, še pred vstopom Žnuderla, modri pa so že ob odprtju tekme zadeli vratnico in prečko ter v nadaljevanju lovili rezultatski zaostanek. Hartberg je na koncu slavil z 2:1 na tekmi, odigrani v formatu 60 + 50 minut.

Tekmo je začel še en slovenski predstavnik v vrstah hrvaškega velikana Miha Zajc, ki je na začetku tekme s 15 metrov poslal žogo malenkost čez prečko.

"Tekma je izpolnila svoj namen. Dobro smo začeli in prevladovali, a bili premalo učinkoviti v zaključku. Nasprotnik nas je kaznoval ob prvem prehodu na našo polovico. V prvih 60 minutah smo dominirali, v drugem delu po protinapadu znova prejeli zadetek, a me veseli, da smo po pritisku zadeli. Napake pri prejetih golih moramo odpraviti. Telesno smo dobro pripravljeni, razmere v Čatežu so bile odlične, postopoma pa se tudi kadrovsko kompletiramo," je po tekmi dejal trener Mario Kovačević.

