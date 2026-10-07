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Nogomet

Mlada Slovenca na seznamu najbolj nadarjenih nogometašev na svetu

London, 07. 10. 2026 18.02 pred 2 urama 2 min branja 0

Avtor:
M.D.
Tian Nai Koren

Angleški časnik The Guardian že več kot desetletje vsako leto objavi seznam najbolj nadarjenih mladih nogometašev na svetu. Letos sta se med 60 najbolj obetavnimi mladimi nogometaši znašla kar dva Slovenca.

Eden od njiju, 17-letni Tian Nai Koren, je že nastopil v dresu slovenske članske reprezentance. To je storil pri zgolj 16 letih in desetih mesecih starosti. Vezist iz Slovenj Gradca ni bil del zadnje akcije članske reprezentance, igral pa je na dveh tekmah reprezentance U21 proti Izraelu in Nizozemski. Trenutno je član belgijskega Club Bruggeja, v dresu katerega je v tej sezoni v belgijski Jupiler Pro ligi zaigral na treh tekmah kot rezervist.

"Koren je ustvarjalen in tehnično dovršen ter razume igro veliko bolje, kot bi to pričakovali glede na njegovo starost," so o mladem Slovencu zapisali pri angleškem časniku. Od leta 2014, ko so pri Guardianu prvič objavili tak seznam, so se na njih znašli še trije Slovenci. Reprezentanta Jan Mlakar (leta 2014) in Benjamin Šeško (2020) ter slovenski reprezentant U21 Luka Topalović leta 2023. Zato je zelo zgovorno dejstvo, da imamo letos kar dva nogometaša med 60 najbolj nadarjenimi generacije.

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Drugi je 17-letni Miha Matjašec, ki je lani prestopil iz takrat še "živih" Domžal v avstrijski Salzburg. Trenutno je, tako kot Benjamin Šeško pred njim, na posoji v nemškem Lieferingu. V avstrijski drugi bundesligi je v tej sezoni zaigral na sedmih tekmah in zabil en gol. "Delaven in vztrajen vezist, ki pokriva celotno igrišče, kreativni hibrid med številkama 8 in 10 ali krilni igralec? Kaj točno je Miha Matjašec? V tem trenutku to ni tako enostavno reči, čeprav ga FC Liefering, podružni klub Red Bulla Salzburga, ki nastopa v avstrijski drugi ligi, večinoma uporablja na desnem krilu. Izstopa zaradi svoje impresivne fizične pripravljenosti v kombinaciji s tehnično spretnostjo ter vodstvenimi sposobnostmi. Prav to je opazil Red Bull, ko ga je odkril, preden se je moral spopasti z močno konkurenco iz Italije, Nemčije in Anglije, da ga je podpisal. Morda se ne bo takoj prebil v članski nogomet, vendar kaže, da ga čaka velika kariera," so o Matjašecu zapisali pri Guardianu.

Razlagalnik

V nogometu številke na dresih tradicionalno označujejo igralčevo vlogo na igrišču. 'Številka 10' je klasičen napadalni vezist, znan kot 'playmaker' ali režiser igre, ki ima odlično vizijo, tehnično znanje in ustvarja priložnosti za soigralce. 'Številka 8' pa označuje igralca 'box-to-box', ki pokriva celotno igrišče; tak igralec mora biti enako učinkovit pri obrambnih nalogah v svojem kazenskem prostoru kot pri napadalnih akcijah pred nasprotnikovimi vrati, saj povezuje igro med obrambo in napadom.

Sistem Red Bulla v nogometu deluje po modelu vertikalnega razvoja talentov. FC Liefering deluje kot razvojni klub, ki nastopa v avstrijski drugi ligi, kjer mladi nogometaši pridobivajo dragocene izkušnje v članski konkurenci, preden se pridružijo glavnemu klubu, Red Bull Salzburgu. Ta strategija omogoča mladim igralcem, da se prilagodijo na profesionalni ritem igre v nadzorovanem okolju, hkrati pa matičnemu klubu omogoča, da spremlja njihov napredek in jih postopoma vključuje v svojo prvo ekipo.

The Guardian je vpliven britanski dnevni časopis, ustanovljen leta 1821, ki je znan po svojem neodvisnem novinarstvu in poglobljenih analizah. Poleg političnih in družbenih tem je časopis med ljubitelji športa prepoznaven po svojem letnem seznamu 'Next Generation', kjer strokovnjaki in skavti izpostavijo najbolj obetavne mlade nogometaše na svetu. Ta seznam velja za enega najbolj kredibilnih kazalnikov potenciala mladih igralcev v svetovnem nogometu, saj so se na njem v preteklosti znašli številni danes vrhunski zvezdniki.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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