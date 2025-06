Mlada slovenska nogometna vrsta remizirala s Slovaki

Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je na pripravljalni tekmi za bližnje evropsko prvenstvo za zaprtimi vrati z gostiteljico prvenstva Slovaško igrala 2:2.

Slovaki so z golom Adama Oberta povedli v osmi minuti srečanja, Slovenci pa so po pol ure igre nadaljevali z deseterico na igrišču. Gostitelji evropskega prvenstva so številčno prednost izkoristili v 69. minuti, ko je vodstvo podvojil Timotej Jambor, slovenska zasedba pa se kljub igralcu manj ni predala. Jošt Pišek je v 78. minuti znižal slovaško prednost, v četrti minuti sodniškega dodatka pa je izenačil Dino Kojić.

Slovenija U21 – Slovaška U21 FOTO: NZS icon-expand

'Neverjetno, koliko srca so pokazali'

"Glede na vse, kar se nam je zgodilo od dneva, ko smo prišli v Maribor, pa do danes ... Oba zadetka smo prejeli po naših individualnih in taktičnih napakah, od 30. minute smo igrali z možem manj. Neverjetno je, koliko srca so pokazali fantje, koliko volje in truda," je povedal selektor Andrej Razdrh. "Ob polčasu smo se dogovorili, da bomo tekmo oddelali tudi zato, če se nam kaj takšnega zgodi na EP. V drugem polčasu smo si z igralcem manj ustvarili veliko več kot Slovaki in bili nagrajeni praktično v zadnji sekundi srečanja. Čestitam fantom! Vrnilo se nam je nekaj, predrznost in karakter sta se pokazala ob koncu tekme," je dodal.