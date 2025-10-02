Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Mlada Yamal in Pedri sta bila glasna pred tekmo, po njej sta dobila odgovor

Barcelona, 02. 10. 2025 08.53 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.D.
Komentarji
33

Mlada ekipa Barcelone ljubitelje nogometa že lep čas navdušuje s svojo zrelostjo in kakovostjo na nogometnih zelenicah po celotnem svetu. Kljub izjemnim dosežkom pa mladeniče iz Katalonije včasih ponese evforija mladosti in sledijo izjave, ki se ne postarajo najbolj dostojanstveno. Po bolečem porazu v drugem krogu ligaškega dela Lige prvakov proti PSG-ju (2:1) so nogometaši aktualnih evropskih prvakov Laminu Yamalu in Pedriju poslali jasno sporočilo, da v nogometu besede ne veljajo nič.

Po uspešnem začetku sezone v domačem prvenstvu in zmagi na prvem obračunu ligaškega dela Lige prvakov so bili nogometaši Barcelone pred obračunom z aktualnim evropskim klubskim prvakom razumljivo samozavestni. Pred obračunom 22-letni Pedri ni dvomil v to, katero moštvo je boljše. "PSG je moštvo, ki je v minuli sezoni dokazalo, da je eno najboljših na svetu, ampak jaz mislim, da smo mi najboljši," je bil španski vezist samozavesten v torek.

Preberi še Barcelona na domačih tleh klonila proti zdesetkanemu PSG-ju

Pridružil se mu je tudi njegov mlajši soigralec Lamine Yamal, ki pa je svojo samozavest projiciral preko družbenih omrežij. Na prvem obračunu nove sezone Lige prvakov zaradi poškodbe ni igral, pred povratkom v prvo postavo pa je na svojem Instagram profilu objavil serijo izsekov iz filma Hudičev odvetnik (The Devil's Advocate), nato pa je še zapisal: "Vrnil sem se in vrača se tudi misija."

Pedri in Lamine Yamal
Pedri in Lamine Yamal FOTO: Profimedia

 

Kljub zgodnjemu vodstvu Barcelone, ki je povedla v 19. minuti po zadetku Ferrana Torresa, je na koncu slavil PSG. Za končni izid 2:1 sta poskrbela 19-letni Senny Mayulu in portugalski napadalec Goncalo Ramos, ki je odločilni gol zabil v 90. minuti. Po obračunu je strelec odločilnega gola mladeničem iz Katalonije poslal jasno sporočilo. "Mi smo prvaki Evrope, to je vse, kar bom rekel. Če si najboljši, moraš to dokazati na zelenici, ne zgolj govoriti o tem," je odločno dejal 24-letni Portugalec.

Preberi še Vse na enem mestu: Arsenal do zmage, Monaco do točke proti Cityju

Njegov rojak in klubski soigralec Vitinha je znova blestel v zvezni vrsti, po tekmi pa se je tudi obregnil ob izjavo Pedrija. "Pred tekmami so take izjave pogoste, na koncu pa se nič ne zgodi. Briga nas. Mi zgolj želimo igrati na naš način. Zmagali smo in zato smo zelo veseli," je bil jedrnat Vitinha. Ramos je dodal, da bodo tovrstni izzivi v tej sezoni zelo pogosti: "Vemo, da bo letošnja sezona bolj zahtevna, ker želijo vsi igrati proti nam in nas tudi premagati."

psg barcelona liga prvakov lamine yamal pedri vitinha goncalo ramos
Naslednji članek

Čeprav bodo igrali na SP, iranski predstavniki ne smejo na žreb skupin

Naslednji članek

Nogometni poslastici, borilna spektakla in VN Indonezije

SORODNI ČLANKI

Vse na enem mestu: Arsenal do zmage, Monaco do točke proti Cityju

Valverde razočaran: Za Real Madrid sem dal vse in še več

Barcelona na domačih tleh klonila proti zdesetkanemu PSG-ju

KOMENTARJI (33)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
alien8potnik
02. 10. 2025 11.28
yamalu kar fajn v glavo stopa. čisto prav, da je včeraj butnil ob trda tla. lekcija. in to s strani totalno oslabljenega PSG, kjer so manjkali kar trije prvokategorniki.
ODGOVORI
0 0
štajerski janezek
02. 10. 2025 11.23
Hahaha... kak ste smešni... 😂😂 vidim da pisci rabijo robčke... a spomnimo 2 meseca nazaj je PSG dal 4 komade atomskemu Realu :)
ODGOVORI
0 0
mmickica
02. 10. 2025 11.17
+1
Ja, včeraj so dobili malo po buči. Bo treba še malo špinačo jest, pol pa bo.😂 Sicer še vedno trdim, da sta Pxxxx in Yamal izvenserijska in da se bomo še čudili njunim mojstrovinam vrsto let. Ampak zgleda, da bo potrebno še malo počakat, se boljše uigrat in glave poštimat. Ne dvomim, da bo Flick vse to prihtal.
ODGOVORI
1 0
Divji petelin
02. 10. 2025 11.10
+1
Ja, naj si pogleda tega mladega iz PSG 18 let, in teka po terenu kkot Gazela...onadva pa sta tako v nebesih z € in se ne znata obnašati, predvsem tamal Yamal
ODGOVORI
2 1
Luigi Taveri II.
02. 10. 2025 11.06
+0
Lepo...kaj pa uporabimo namesto zaušnice pri porazu s 4:0?
ODGOVORI
2 2
bandit1
02. 10. 2025 10.50
+4
Poraz je poraz ali 1:0 ali 5:4
ODGOVORI
5 1
HALAcR7
02. 10. 2025 10.41
+7
Nisem fan messija ampak je žalitev primerjati ga z njem
ODGOVORI
8 1
HALAcR7
02. 10. 2025 10.39
+3
Precenjena oba pomoje največ na svetu,,v zgodovini, kaj negreira zna naresti iz povprečnega igralca hajko da je najboljši,,niti med top 100 me sodita oba
ODGOVORI
8 5
Kolllerik
02. 10. 2025 10.38
-10
Nobena župa se ne poje tako vroča, kot se skuha. Gremo Barca 👍👍👍💪❤️
ODGOVORI
2 12
REAList7
02. 10. 2025 10.42
-4
Vse pohvale za včerajšnjo borbo in za minimalen poraz. Malo vam je manjkalo, samo bengoetxea kot glavni sodnik in Munuera v VAR sobi :D
ODGOVORI
3 7
ja0
02. 10. 2025 10.36
+10
Yamal lahko dobi nagrado samo za najbolj antipaticnega igraleca v evropi
ODGOVORI
13 3
Spletko
02. 10. 2025 10.32
+12
Yamal vedno bolj spominja na Neymarja, pa vemo kakšen je on...
ODGOVORI
14 2
se_eden
02. 10. 2025 10.27
+2
če si dober dribler, lahko kvečjemu dobiš visoko oceno za umetniški vtis, če hočeš, pa zmagat, moraš dat gol...
ODGOVORI
3 1
Voly
02. 10. 2025 10.27
+1
Ampak tisti "dribling" Yamala, ko je soigralcu pripravil enkratno priložnost, je pa res vreden večkratnega ogleda. Malokdaj vidiš kaj takšnega.
ODGOVORI
5 4
piko3
02. 10. 2025 11.05
+1
Ja, saj je dober v trenutkih, ampak tako bi moral biti celo tekmo. Ne pa da si popravlja frizuro in opazuje kdo ga gleda.
ODGOVORI
1 0
piko3
02. 10. 2025 10.26
+8
Navijam za Barco, ampak jim je zvezdniška popularnost stopila v glavo. Yamal se vede kot da je Bog, naredi pa nič. Primerjajo ga z Mesijem. Naj gre malo k njemu v šolo glede obnašanja!
ODGOVORI
10 2
Rothschild1
02. 10. 2025 10.30
+6
ne mores primerjati mulca iz Maroka, z Mesijem. Bo moral se veliko jesti, da bo Mesiju segel do kolen
ODGOVORI
7 1
ja0
02. 10. 2025 10.40
+9
sem bil za barco v zlatih časih (Lionel Messi, Xavi, Iniesta, Puyol, Dani Alves, Pique,...), odkar je Messi šel ne prenesem več barce, odkar Yamal igra ne morem niti gledat več
ODGOVORI
9 0
frančišek
02. 10. 2025 10.22
+4
... dva napihnjenca
ODGOVORI
7 3
Pedro Lopez
02. 10. 2025 10.13
+10
Navijam za Barco, ampak po včerajšnji tekmi se mora Flick precej zamisliti. V bistvu so večino drugega polčasa delovali izgubljeno in brez moči. Yamal bo pa moral priti malo iz oblakov, včeraj od njega ni bilo nič. Me tudi zanima, koliko golov je dala Barca iz prostih strelov po odhodu Messija. Po moje nič.
ODGOVORI
12 2
Voly
02. 10. 2025 10.30
+2
Čakaj, Yamal je svojim soigralcem z maestralnimi podajami pripravil vsaj tri 100% priložnosti. To pa je mnogo več od nič! Je pa res, da ga bo potrebno malo prizemljiti. Njegovo obnašanje je sicer primerno njegovim letom, a to bo moral spremeniti, če bo hotel postati res velika zvezda!
ODGOVORI
4 2
Loptass
02. 10. 2025 10.31
+1
XXXri je očitno prejel udarce in je bil lažje poškodovan. Ko ni bilo njega, je pa bilo konec. Yamalu pa se pozna, da še ni fizično pripravljen za celih 90 min.
ODGOVORI
2 1
Kolllerik
02. 10. 2025 10.12
-4
No, z remontadami se niso hvalili, tako kot recimo realčki penalčki... 😁
ODGOVORI
4 8
REAList7
02. 10. 2025 10.33
+3
Čisto vsako obrneš na real, pa ti si res bolan.
ODGOVORI
3 0
zapiramvamustaaa
02. 10. 2025 10.11
+6
Psg z B ekipo totalno nadigral Yamala in druščino.Barcelona me je kar razočarala saj je pokazala da nimajo še ekipe za osvojit ligo prvakov.Yamal spet neviden brez učinka samo soliranje to pa je vse.
ODGOVORI
10 4
Loptass
02. 10. 2025 10.29
+2
V soboto vas je povozil Atletico, ki ni blizu ravni PSG, tebe pa je razočarala Barcelona 😂
ODGOVORI
3 1
Voly
02. 10. 2025 10.31
+1
Ja, brez učinka je bilo, ker njegovi soigralci niso uspeli njegovih super podaj spremeniti v gol. Pač pride tak dan.
ODGOVORI
2 1
REAList7
02. 10. 2025 10.38
-1
Pa tak atletico, kot je bil v soboto, bi vas nagazil z 10 goli razlike :D
ODGOVORI
0 1
The GOAT
02. 10. 2025 11.03
B ekipo? Tud barca nepopolna…tko da, raj razmisljaj o petardi ki ste fasal…psg vceraj boljsi in zasluzeno zmagal…to je to
ODGOVORI
0 0
Pedro Lopez
02. 10. 2025 11.08
No, no. Ne dramatizirajte. PSG je lani skoraj izpadel v ligaškem delu LP, pa je na koncu osvojil pokal. En poraz ne pomeni nič in je za Barco trenutno v bistvu zdrav.
ODGOVORI
0 0
zmerni pesimist
02. 10. 2025 10.07
+12
Prepotentna mulca ki jih novinarji kujete v zvezde in jima delate škodo
ODGOVORI
16 4
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256