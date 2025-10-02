Mlada Yamal in Pedri sta bila glasna pred tekmo, po njej sta dobila odgovor

Mlada ekipa Barcelone ljubitelje nogometa že lep čas navdušuje s svojo zrelostjo in kakovostjo na nogometnih zelenicah po celotnem svetu. Kljub izjemnim dosežkom pa mladeniče iz Katalonije včasih ponese evforija mladosti in sledijo izjave, ki se ne postarajo najbolj dostojanstveno. Po bolečem porazu v drugem krogu ligaškega dela Lige prvakov proti PSG-ju (2:1) so nogometaši aktualnih evropskih prvakov Laminu Yamalu in Pedriju poslali jasno sporočilo, da v nogometu besede ne veljajo nič.

Po uspešnem začetku sezone v domačem prvenstvu in zmagi na prvem obračunu ligaškega dela Lige prvakov so bili nogometaši Barcelone pred obračunom z aktualnim evropskim klubskim prvakom razumljivo samozavestni. Pred obračunom 22-letni Pedri ni dvomil v to, katero moštvo je boljše. "PSG je moštvo, ki je v minuli sezoni dokazalo, da je eno najboljših na svetu, ampak jaz mislim, da smo mi najboljši," je bil španski vezist samozavesten v torek.

Pridružil se mu je tudi njegov mlajši soigralec Lamine Yamal, ki pa je svojo samozavest projiciral preko družbenih omrežij. Na prvem obračunu nove sezone Lige prvakov zaradi poškodbe ni igral, pred povratkom v prvo postavo pa je na svojem Instagram profilu objavil serijo izsekov iz filma Hudičev odvetnik (The Devil's Advocate), nato pa je še zapisal: "Vrnil sem se in vrača se tudi misija."

Pedri in Lamine Yamal FOTO: Profimedia icon-expand

Kljub zgodnjemu vodstvu Barcelone, ki je povedla v 19. minuti po zadetku Ferrana Torresa, je na koncu slavil PSG. Za končni izid 2:1 sta poskrbela 19-letni Senny Mayulu in portugalski napadalec Goncalo Ramos, ki je odločilni gol zabil v 90. minuti. Po obračunu je strelec odločilnega gola mladeničem iz Katalonije poslal jasno sporočilo. "Mi smo prvaki Evrope, to je vse, kar bom rekel. Če si najboljši, moraš to dokazati na zelenici, ne zgolj govoriti o tem," je odločno dejal 24-letni Portugalec.