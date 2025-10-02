Mlada Yamal in Pedri sta bila glasna pred tekmo, po njej sta dobila odgovor

Po uspešnem začetku sezone v domačem prvenstvu in zmagi na prvem obračunu ligaškega dela Lige prvakov so bili nogometaši Barcelone pred obračunom z aktualnim evropskim klubskim prvakom razumljivo samozavestni. Pred obračunom 22-letni Pedri ni dvomil v to, katero moštvo je boljše. "PSG je moštvo, ki je v minuli sezoni dokazalo, da je eno najboljših na svetu, ampak jaz mislim, da smo mi najboljši," je bil španski vezist samozavesten v torek.
Pridružil se mu je tudi njegov mlajši soigralec Lamine Yamal, ki pa je svojo samozavest projiciral preko družbenih omrežij. Na prvem obračunu nove sezone Lige prvakov zaradi poškodbe ni igral, pred povratkom v prvo postavo pa je na svojem Instagram profilu objavil serijo izsekov iz filma Hudičev odvetnik (The Devil's Advocate), nato pa je še zapisal: "Vrnil sem se in vrača se tudi misija."
Kljub zgodnjemu vodstvu Barcelone, ki je povedla v 19. minuti po zadetku Ferrana Torresa, je na koncu slavil PSG. Za končni izid 2:1 sta poskrbela 19-letni Senny Mayulu in portugalski napadalec Goncalo Ramos, ki je odločilni gol zabil v 90. minuti. Po obračunu je strelec odločilnega gola mladeničem iz Katalonije poslal jasno sporočilo. "Mi smo prvaki Evrope, to je vse, kar bom rekel. Če si najboljši, moraš to dokazati na zelenici, ne zgolj govoriti o tem," je odločno dejal 24-letni Portugalec.
Njegov rojak in klubski soigralec Vitinha je znova blestel v zvezni vrsti, po tekmi pa se je tudi obregnil ob izjavo Pedrija. "Pred tekmami so take izjave pogoste, na koncu pa se nič ne zgodi. Briga nas. Mi zgolj želimo igrati na naš način. Zmagali smo in zato smo zelo veseli," je bil jedrnat Vitinha. Ramos je dodal, da bodo tovrstni izzivi v tej sezoni zelo pogosti: "Vemo, da bo letošnja sezona bolj zahtevna, ker želijo vsi igrati proti nam in nas tudi premagati."
