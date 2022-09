Mlade Domžalčane po porazu proti Youg Boysom doma čaka zelo težko delo

Mladinska ekipa Domžal se je po uspešni lanski sezoni uvrstila v playoff letošnje mladinske Lige prvakov. Za preboj v redni del tekmovanja med ekipami, katerih članska moštva se niso uvrstila v Ligo prvakov, so se mladi Domžalčani v Bernu soočili z ekipo Young Boys. Po porazu v Bernu (0:3) pa Domžalčane na povratni tekmi doma čaka težko delo.

Mladi Domžalčani (U19) so si sodelovanje v mladinski Ligi prvakov prislužili z odličnimi predstavami v lanski sezoni in žreb za playoff v skupinski del jim je namenil švicarsko moštvo Young Boys. Tekmo sta v prvi enajsterici Domžal začela tudi letos standardna igralca v članskem moštvu Emir Saitoski (19) in Mitja Ilenič (17).

Domžalčani so v tekmo vstopili zelo samozavestno in si pripravili številne lepe priložnosti, ki jih niso izkoristili. Nasprotnega vratarja Ardiana Bajramija so prisilili v štiri obrambe, igralce Young Boysov pa v 11 prekrškov. Kazen za neučinkovitost je sledila v 27. minuti, ko je z razdalje 30 metrov proti golu Aljaža Strajnarja ustrelil Miguel Changa Chaiwa. Žoga se je na poti proti vratom dotaknila Davida Piffera in prelisičila domžalskega vratarja.

Tudi Mitja Ilenič je proti Young Boysom zaigral od prve minute. FOTO: NK Domžale