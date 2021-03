Mlade nogometašice dobile tekmice v kvalifikacijah za EP

Uefa je format kvalifikacij prilagodila razmeram po svetu. V kvalifikacijah bo sodelovalo rekordno število ekip, kar 49, prvič tudi Luksemburg. Na podlagi uspešnosti v kvalifikacijah med letoma 2015 in 2019 je Uefa ekipe razdelila v dve ligi. V Ligi A tekmuje 28 ekip (sedem skupin po 4), v Ligi B pa 21 (6 skupin; 3 po 4, 3 po 3). Slovenija, reprezentanco vodi selektorica Tina Kelenberger, bo v prvem delu kvalifikacij zavoljo izvrstnih rezultatov v preteklosti nastopala v Ligi A, v skupini A2 pa bodo ob njej igrale še Nizozemska, Češka in Škotska. Turnir bo gostila Nizozemska. "Dobili smo skupino z izredno kakovostnimi nasprotniki. To smo si prislužili in izborili na podlagi dobrega dela in rezultatov preteklih generacij. Verjamem, da tudi ta generacija ne bo razočarala. Se je pa treba zavedati, da moramo pričeti delati že danes. Upam, da se bodo tudi NZS aktivnosti reprezentantk kmalu pričele na igrišču,"je za uradno spletno stran NZS dejala selektoricaTina Kelenberger.

Vnovičen žreb

Sistem tekmovanja določa, da iz Lige B v Ligo A za drugi del kvalifikacij napreduje šest zmagovalcev skupin in še najboljša med drugouvrščenimi ekipami. Rang nižje, iz Lige A v Ligo B, se selijo vse četrtouvrščene ekipe prvega dela kvalifikacije. V zaključni fazi kvalifikacij bo 28 ekip deljenih v sedem skupin, opravljen bo vnovičen žreb, prvakinje skupin pa se bodo pridružile Bosni in Hercegovini, ki bo med 3. in 15. majem 2022 gostila evropsko prvenstvo.

Mladinke proti Nemčiji, Belgiji in Rusiji

Na sedežu Uefe je bil opravljen tudi žreb kvalifikacij za mladinke, ki se bodo na Češkem med 27.6. in 9.7. 2022 pomerile za naslov evropskih prvakinj. V kvalifikacijah se bo merilo 52 držav, svojo premiero bodo doživele mladinke Andore. Nov format kvalifikacij je prilagojen trenutnim razmeram. Žreb je ekipe razdelil v Ligo A in Ligo B. V Ligi A bo nastopalo 28 reprezentanc, vključno s Slovenijo. Varovanke selektorice Petre Mikelnse bodo v skupini A3 v kvalifikacijah merile z Nemčijo, Belgijo in Rusijo. Mesto v elitni Ligi A pa si je Slovenija priigrala na podlagi dobrih rezultatov v kvalifikacijah med letoma 2015 in 2019. V Ligi B bo sodelovalo 24 reprezentanc.



Kdo napreduje, kdo sestopa?

Tekmovanje bo potekalo v dveh terminih: med 14. in 21.9. ter med 19. in 26.10. Prvi del tekmovanja bo odločil, kdo iz Lige B napreduje v Ligo A (šest prvakov skupin in najboljša drugouvrščena ekipa) in kdo se iz Lige A seli rang nižje (sedem četrtouvrščenih ekip po prvem krogu). Temu bo sledil nov žreb, v katerem bo 28 ekip vnovič deljenih v sedem skupin. Zmagovalke 2. kroga (posameznih skupin) se bodo ob Češki pomerile za naslov evropskih prvakinj.