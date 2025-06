Mlade zvezde, ki so zasijale na evropskih prvenstvih do 21 let

Vahid Halilhodžić, Laurent Blanc, Davor Šuker, Luis Figo, Fabio Cannavaro, Andrea Pirlo, Petr Čech ... Ne, to ni seznam igralcev, ki so se potegovali za osvojitev Zlate žoge. To so nogometaši, ki so zablesteli na evropskih prvenstvih do 21 let in bili izbrani za najboljše igralce turnirjev.