Mladega Jovićevića opazili tudi v Italiji

Nikola Jovićević je v tej sezoni za svoj klub v 11 nastopih prispeval zadetek in dve asistenci. Nogometaši NK Mure so trenutno v Turčiji, kjer se pripravljajo na začetek spomladanskega dela sezone. Trenutno na lestvici prve slovenske nogometne lige zasedajo šesto mesto. Na profilu na Instagramu, ki preži nad mladimi nogometaši, so zapisali: "Sodoben ofenzivni vezist z odličnimi karakteristikami, kot sta hitrost in preglednost. Poleg neverjetnega driblinga ima tudi odličen strel od daleč. Podoben stil igre kot Kaká. Še ena njegova sposobnost, da lahko "odlično bere igro", mu omogoča odličen pregled nad prostorom, kjer lahko prispeva vrhunske podaje svojim soigralcem. To dokazuje tudi statistika ključnih podaj na tekmi. Njegova pogosta podaja s peto je zelo specifična, ima pa nogometaš še veliko prostora za napredek, predvsem kar se tiče fizičnega vidika. Lansko sezono se je v mladinski ligi zelo dobro odrezal, statistika letošnje sezone pa tudi ni zanemarljiva. Predvsem zanimiv odstotek uspešnih driblingov (80 odstotkov) in 0,6 odstotka ključnih podaj na tekmo." Vse to bo ekipi še kako prišlo prav v lovu za višjimi mesti na lestvici.