Mladi Angleži se veselijo polfinalnega zmenka z Nizozemci

Angleška reprezentanca do 21 let

Tam jih je čakala španska reprezentanca, ki je bila po mnenju mnogih glavni favorit za končno slavje. Že po četrt ure igre sta mrežo furije zatresla vezist Liverpoola Harvey Elliott in vezist Manchester Cityja James McAtee , v nadaljevanju tekme pa sta obe reprezentanci realizirali priigrani enajstmetrovki. Z zmago s 3:1 so se v polfinale uvrstili angleški nogometaši.

Angleška izbrana vrsta, sicer najvrednejša zasedba na letošnjem evropskem prvenstvu za nogometaše do 21 let, se je v skupinskem delu pošteno namučila za napredovanje. Na uvodni tekmi so sicer odpravili Češko (3:1), nato pa je sledil obračun proti Sloveniji. Tekma se je končala brez zadetkov, slovenski nogometaši pa so imeli nekaj priložnosti, ki bi jim lahko prinesle zmago.

Aktualne mladinske evropske prvake zdaj čaka tekma proti Nizozemski. "Spremljamo jih že pol leta. So ena izmed najmočnejših reprezentanc, tako da se tekme proti njim zelo veselimo," je dejal selektor treh levov Lee Carsley, ki že od leta 2018 deluje v angleškem mladinskem pogonu.

Nizozemska je, tako kot Anglija, v skupinskem delu zabeležila po eno zmago, remi in poraz. Na četrtfinalni tekmi so se hitro znašli v neugodnem položaju, saj je Ruben van Bommel že v 21. minuti prejel drugi rumeni karton in končal s tekmo proti Portugalski. Kljub temu so uspeli ohraniti nedotaknjeno mrežo, napredovanje pa jim je v 84. minuti zagotovil Ernest Poku.

"Nizozemska je četrtfinale odigrala odlično. Niso bili v naši skupini, tako da jih ne poznamo dobro, bomo pa se vsekakor ustrezno pripravili na zahtevno nalogo. Dokazali so svojo kvaliteto in zasluženo so v polfinalu," pa je o nasprotniku povedal Elliott, sicer najboljši strelec Anglije v kvalifikacijah.