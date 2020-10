Mladi nogometaši zaradi novih okužb ostali še brez tekme z Madžarsko

Slovenska reprezentanca do 21 let je v oktobrskem terminu ostala brez pripravljalnih preizkušenj, saj je zaradi novih okužb z novim koronavirusom odpovedala tudi torkovo tekmo z Madžarsko, so sporočili z Nogometne zveze Slovenije.

icon-expand Primož Gliha je ostal še brez druge tekme. FOTO: Damjan Žibert Mlada reprezentanca Slovenije je po odpovedani tekmi z Albanijo opravila novo testiranje na covid-19, ki je razkrilo, da se je virus znotraj reprezentančnega tabora razširil. Rezultati testiranja so pokazali, da je bilo tokrat pozitivnih pet testov. Vodstvo Nogometne zveze Slovenije se je po posvetu s selektorjem Primožem Gliho odločilo za odpoved torkovega prijateljskega obračuna z Madžarsko in razpustitev reprezentančne akcije, saj je varovanje zdravja nogometašev na prvem mestu, so zapisali pri NZS na svoji spletni strani.