Mladi Slovenci boljši od Andorcev

Varovanci Milenka Ačimovića so na svoji deveti tekmi kvalifikacij zabeležili tretjo zmago, s katero so ob štirih remijih na lestvici na tretjem mestu vsaj začasno prehiteli Kosovo, ki bo svojo tekmo tega kroga proti Angliji odigralo v petek. Slovenci priložnosti, da bi igrali na evropskem prvenstvu, nimajo več, so proti skromnim Andorcem, s katerimi so imeli težave na prvi tekmi, ki so jo dobili z 1:0, pričakovano prevladovali na igrišču. Ves čas se je praktično igralo na en gol, domači so si pripravili kar nekaj priložnosti, eno je v prvem polčasu izkoristil Dušan Stojinović, drugo pa v drugem delu Tjaš Begić.

Andorci, v dosedanjem delu kvalifikacij so dosegli le en gol, prejeli pa so jih 19, so se takoj postavili na svojo polovico in z obrambno igro skušali priti do ugodnega rezultata. Do 22. minute so domačim dopustili nekaj strelov od daleč, resnih priložnosti pa ne, nato pa so vendarle klonili, potem ko v gneči pred kazenskim prostorom niso uspeli razčistiti nevarnega položaja, žogo poslali le do branilca Stojinovića, ki pa se je v kazenskem prostoru znašel kot napadalec in jo poslal v mrežo.

Do odmora je dve priložnosti zapravil Nino Žugelj, eno pa David Zec, od daleč je s strelom poskušal tudi Mitja Ilenič, že takoj na začetku drugega dela pa je Aljoša Matko zadel vratnico. Napadalec Olimpije je nato v 60. minuti igro zapustil, njegova zamenjava Begić pa ni potreboval niti minute, da se je vpisal med strelce. Izkoristil je napačno podajo vratarja in z diagonalnim strelom zadel želeni cilj. Do konca tekme se je priložnost ponudila še enemu rezervistu Davidu Flakusu Bosilju, a je bil z glavo nenatančen, tako da se izid ni spremenil.

V zadnjem krogu, 13. junija, bo Slovenija na zadnji tekmi gostovala v Angliji.

Izid:

Slovenija - Andora 2:0 (1:0)

Stojinović 33., Begić 71.