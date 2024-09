Mladi Slovenci do velike točke v Franciji

Varovanci Milenka Aćimovića, ki tokrat zaradi kartonov ni mogel voditi ekipe, so v tem kvalifikacijskem ciklu prvič remizirali, potem ko so pred letom dni proti istemu tekmecu v Kopru izgubili z 0:4, preostale tekme pa dobili.

Na lestvici je Slovenija s 13 točkami še naprej na vrhu, Francija pa je s tekmo manj in 10 točkami padla na tretje mesto. Prehitela jo je Avstrija, ki ima po zmagi proti Bosni in Hercegovini zdaj 11 točk.

Neposredno na EP potujejo zmagovalci skupin ter tri najboljše drugouvrščene zasedbe. Preostalih šest najboljših drugouvrščenih ekip se bo novembra merilo v dodatnih kvalifikacijah.

Slovenci so na današnji tekmi zapretili že po nekaj sekundah, ko je do strela z volejem prišel Tio Cipot in pošteno namučil Guillauma Restesa v francoskih vratih. Domači so nato prevzeli nadzor nad dogajanjem na zelenici v Angersu in si priigrali številne priložnosti, a tudi Slovenci pri tem niso dosti zaostajali.

V slovenskih vratih se je izkazal Aljaž Turk, ki je na koncu zbral deset obramb.

Slovenci so le redko prihajali pred vrata galskih petelinov, a ko so, so bili vselej nevarni. V 25. minuti so izpeljali lepo akcijo, a je ob strelu Srđana Kuzmića vodstvo preprečil Castello Lukeba. Tudi ob posledičnem kotu domači niso najbolje pokrivali svojih slovenskih vrstnikov, vendar je Adrian Zeljković z glavo meril naravnost v francoskega vratarja.

Francozi so bili v napadu premalo natančni, v obrambi pa še naprej ranljivi. V 37. minuti pa si je Quentin Merlin privoščili napako, ko je žogo s strani poslal v osrčje kazenskega prostora, do strela pa je tam nenadejano prišel Cipot in zabil že peti gol v teh kvalifikacijah.

Tako do konca polčasa kot v nadaljevanju so Francozi pritiskali na slovensko obrambo, ki pa je večinoma igrala čvrsto in zbrano kljub nekaterim napakam.

Mladi zvezdnik Paris Saint-Germaina Desire Doue je v 55. minuti nato vendarle pokazal kakovost, se v kazenskem prostoru na malem prostoru otresel svojega čuvaja in po preigravanju še neubranljivo zadel za 1:1.

Francozi so vse bolj pritiskali, a je bil Turk vselej na mestu, tudi ob nevarnih strelih v 65. minuti, ko je ustavil poskusa Maghnesa Aklioucha in Merlina.

Po menjavah v obeh reprezentancah se razmerje moči ni bistveno spremenilo, a Francozi niso več prihajali do izrazitih priložnosti. Od daleč nevarni Merlin je bil blizu v 78. minuti, ko je za las zgrešil Turkova vrata.

Na drugi strani je eno redkih slovenskih izletov na polovico tekmecev s strelom zaključil rezervist Dino Kojić, a je bil vratar Guillaume Restes na mestu. V sodnikovem dodatku je imel Kojić celo priložnost za zmago, vendar se je v protinapadu ob strelu od daleč odzval nekoliko sebično.

Slovenci so tretjič v tej starostni kategoriji remizirali proti galskim petelinom, to se je zgodilo leta 2018 in 2003. Vseh preostalih šest tekem je Francija dobila.