Mladi Slovenci po zmagi nad Kazahstanom v elitni krog

Slovenska mladinska reprezentanca je na zadnjem srečanju uvodnega kroga kvalifikacij za uvrstitev na evropsko prvenstvo do 19 let z 2:1 ugnala Kazahstan in se neposredno uvrstila v elitni krog. Za Slovenijo je dvakrat zadel kapetan Luka Topalović. Slovenija je po zmagi nad Ukrajino in Kazahstanom v skupini 1 uvodnega kroga osvojila drugo mesto in se neposredno uvrstila v elitni krog, ki se bo odvil spomladi 2025.