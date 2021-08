Mladi Slovenci proti Rusom, Francozom in Severnim Makedoncem

Selektor reprezentance U19 Boštjan Cesar je za prihajajoče preizkušnje vpoklical 23 nogometašev, ki prihajajo iz štirinajstih različnih klubov. "Želel bi si, da fantje pridejo na reprezentančno akcijo zdravi, da naredimo dobre treninge in na tekmah uigramo ekipo tako, kot si želim. Dobrodošlo je, da igramo močne prijateljske tekme, saj je to odlična podlaga za naprej in primerna priprava za kvalifikacijske obračune, ki so pred nami," pred kvalifikacijskim turnirjem za uradno spletno stran NZS pravi Cesar, ki ne bo mogel računati na poškodovanega Žigo Žiberno ter Benjamina Šeška, Martina Turka, Tjaša Begića in Vida Kodermana, ki so bili vpoklicani v starejše selekcije slovenskih reprezentanc.

Slovenija bo sicer s kvalifikacijami pričela oktobra, ko se bo pomerila z reprezentancami Islandije, Litve in Italije.

Seznam vabljenih igralcev:

Domen Zajšek (AS Roma), Lan Erjavec (Mura), Tio Cipot (Mura), Samo Matjaž (Inter), Nejc Dermastija (Ilirija), Srđan Kuzmić (Ilirija), Alen Čaušević (Ilirija), Mark Strajnar (Domžale), Nejc Klašnja (Domžale), Nick Perc (Domžale), Gašper Černe (Domžale), Samo Pridigar (Koroška Dravograd), Žan Baskera (Krško), Angelo Timotej Rec (Maribor), Gal Gorenak (Maribor), Anže Kolar (Radomlje), Tom Kljun (Tabor Sežana), Nejc Skok Jekovec (Triglav), Žan Bunić (Triglav), Enej Marsetić (Parma), Žan Jevšenak (Benfica), Marcel Ratnik (Olimpija), Nemanja Gavrić (Olimpija).