Mladi Slovenci remizirali z izraelskimi vrstniki

Reprezentanca do 21 let tudi na tretji uradni tekmi ostaja brez zmage proti izraelskim vrstnikom. Po porazu in neodločenem izidu v kvalifikacijah za EP leta 2003 je tudi tokrat ostala brez treh točk. Osvojila je eno in s tem odprla račun po visokem porazu na Norveškem pretekli mesec (0:5).

Slovenci so imeli več od igre na obrobju madžarske prestolnice. Že v prvi minuti so hitro krenili v napad, a je strel Roka Štormana končal naravnost v naročju izraelskega vratarja Dora Benyaminija.

Medtem ko so Izraelci sprva poskušali predvsem od daleč in bili pri tem nenatančni, so Slovenci ob ukradenih žogah izpeljali nekaj nevarnih protinapadov. V 13. minuti je atraktivno poskusil Leo Rimac, a malce zgrešil, v 30. pa je strel Dina Kojića iz zahtevnega kota ustavil izraelski čuvaj mreže.

V 40. minuti bi lahko Slovenci izpeljali boljšo akcijo, a je Luka Topalović malce predaleč v levo poslal podajo Kojiću, ta pa posledično z levico ni bil posebej nevaren.