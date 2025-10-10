Mladi Slovenci remizirali z izraelskimi vrstniki

Reprezentanca do 21 let tudi na tretji uradni tekmi ostaja brez zmage proti izraelskim vrstnikom. Po porazu in neodločenem izidu v kvalifikacijah za EP leta 2003 je tudi tokrat ostala brez treh točk. Osvojila je eno in s tem odprla račun po visokem porazu na Norveškem pretekli mesec (0:5).
Slovenci so imeli več od igre na obrobju madžarske prestolnice. Že v prvi minuti so hitro krenili v napad, a je strel Roka Štormana končal naravnost v naročju izraelskega vratarja Dora Benyaminija.
Medtem ko so Izraelci sprva poskušali predvsem od daleč in bili pri tem nenatančni, so Slovenci ob ukradenih žogah izpeljali nekaj nevarnih protinapadov. V 13. minuti je atraktivno poskusil Leo Rimac, a malce zgrešil, v 30. pa je strel Dina Kojića iz zahtevnega kota ustavil izraelski čuvaj mreže.
V 40. minuti bi lahko Slovenci izpeljali boljšo akcijo, a je Luka Topalović malce predaleč v levo poslal podajo Kojiću, ta pa posledično z levico ni bil posebej nevaren.
Izraelci so prvi strel v okvir vrat sprožili v 50. minuti, ko je poskusil kapetan Tay Abed, vendar je bil Lovro Štubljar na mestu. Je bil pa izraelski kapetan z roba kazenskega prostora, morda ob predhodnem prekršku, natančnejši tri minute kasneje, ko je z levico z natančnim strelom premagal Štubljarja.
Slovenski odgovor je bil hiter, potem ko je slabe dve minuti kasneje po podaji z leve strani z nekaj sreče do žoge prišel Topalović in z desnico s strelom po tleh premagal Benyaminija.
V nadaljevanju pravih priložnosti tudi po svežnju menjav ni bilo. V 89. minuti so Slovenci izvedli protinapad, toda so položaj preveč zapletli. Tudi pri Izraelcih je na drugi strani zelenice zmanjkala kakšna natančnejša podaja.
Na lestvici skupine G je po seriji neodločenih izidov s tremi točkami še naprej na vrhu Norveška, ki je odigrala le eno tekmo. Sledijo Izrael prav tako s tremi točkami, a s treh tekem. Nizozemska in Bosna sta osvojili dve točki po dveh odigranih tekmah, Slovenija pa je na dnu z eno.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.